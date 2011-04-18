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CHP'li Hamzaçebi: İstanbul'a iki yeni kent projesi bana ait

CHP'li Hamzaçebi, ''2008 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bu projeyi ilk olarak ben gündeme getirdim'' dedi.

18 Nisan 2011 03:00

T24 - CHP'li Hamzaçebi, ''2008 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bu projeyi ilk olarak ben gündeme getirdim. Muhalefete 'kapmayın' diyen Başbakan'a bizim düşüncemizi kapmak yakışmamıştır, hele hele 'Bu proje benim' demesi hiç yakışmamıştır'' dedi.


CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul'a iki yeni kent projesini 2008 yılı bütçe görüşmeleri sırasında ilk olarak kendisinin gündeme getirdiğini belirtti.      


Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a iki kent ekleneceği vaadinde bulunurken, muhalefete ''Patenti bizde, kapmayın'' diye seslendiğini anımsattı.      
 

Erdoğan'ın 1995 yılında, İstanbul'a vize ve plaka sayısını sınırlama önerdiğini anlatan Hamzaçebi, ''Başbakan Erdoğan bu noktaya gelene kadar İstanbul'a 17 yıl kaybettirmiştir. İstanbul'u 1995 yılından, Türkiye'yi 2002'den beri yaklaşık 17 yıldır yöneten AKP anlayışı, zihniyeti, İstanbul'da yaptığı imar planlarıyla sürekli oynayarak, nüfusu ve yapılaşmayı artırmıştır'' dedi.       


Erdoğan'ın çözüm olmayan düşüncelerden, çözüm aşamasına gelmesinin önemli olduğunu ifade eden Hamzaçebi, şöyle devam etti:      


''İstanbul için iki yeni kent projesi CHP projesidir. 2008 yılı bütçe görüşmeleri sırasında bu projeyi ilk olarak ben gündeme getirdim. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 13 Kasım 2007 tarihli Ulaştırma Bakanlığı bütçe görüşmelerinin tutanakları incelendiğinde, bu projenin benim tarafımdan önerildiği görülecektir. Önerimin bu konuyla ilgili cümleleri aynen şu şekildedir; 'Biri İstanbul'un batısında, biri de İstanbul'un doğusunda olmak üzere iki tane kent oluşturalım', 'Birini Saros körfezinde yapalım, birisini de Karasu'da yapalım. Belli faaliyetleri oraya götürelim'.    
   

Ben Sayın Başbakan gibi patent peşinde koşmadım. Bu projemin patentini almadım. Patent, TBMM tutanaklarıdır. Ancak Sayın Başbakan uyanıklık yapıyor. CHP'nin projesini çalıyor, bu yetmiyor bir de üste çıkıp muhalefete 'bizim projemizi kapmayın patenti bize aittir' diyor. Muhalefete 'kapmayın' diyen Başbakan'a, bizim düşüncemizi kapmak yakışmamıştır, hele hele 'bu proje benim' demesi, hiç yakışmamıştır.''


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