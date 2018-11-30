CHP'li Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimde İstanbul, Ankara Adana, Mersin ve Gaziantep'in belediye başkanlıklarını kazanacaklarını söyledi.

Hamzaçebi, Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenen "Yerel Yönetim ve Yerel Seçim Stratejileri" konulu konferansa katıldı.

"39 ilçeden yaklaşık 30'unu alacağız"

Bir öğrencinin yerel seçimlerde CHP'nin başarı elde edip edemeyeceği yönündeki sorusuna yönelik Hamzaçebi, "Bu seçimlerde iki şehri örnek vereceğim. İstanbul ve Ankara'yı kazanacağız. Bu bir başarıdır. Yanına Antep, Mersin ve Adana'yı da ilave edebilirim. Diğer büyükşehirleri de ekleyebilirim. İstanbul'da şu an 39 ilçenin 14'ü CHP'dedir. Bunu 30'a yaklaştıracağız" diye konuştu.

"Yerel seçimde seçmenin partiyle bağı zayıflar"

Genel seçimlerde ittifaklar kurulduğunu hatırlatan Hamzaçebi, "Her ittifakın genel seçimlerde almış olduğu oyların toplamının yerel seçimlerde de alacağı şeklindeki sonuçlar yanlıştır. Yerel seçimlerde seçmenle siyasal partiler arasındaki bağ zayıflar. Aday profili öne çıkar. O profilin taşıdığı özellikler seçmen için oy vermiş olduğu partiyle bağının ötesine geçer. Onun için yapılan ittifakları ihtiyatla değerlendirmek lazım. O nedenle bu seçim adayın öne çıktığı bir yerel seçim olacaktır" dedi.

"Dışarıdan desteğe ihtiyaç duyuyorlar"

Türkiye'de geçtiğimiz genel seçimlerin ilk kez ittifakların yarıştığı bir seçim olduğunu söyleyen Hamzaçebi, "Parlamentoda Cumhurbaşkanının yasa çıkarabilmesi için kendi siyasal partisinin desteği dışında desteğe ihtiyaç duymaktadır" diye konuştu.

Yağ lekesi benzetmesi

1950'den bu yana İstanbul'un yüzde bin 300 arttığını kaydeden Hamzaçebi, İstanbul'un gayrimenkul bazında büyüdüğünü söyledi. Hamzaçebi, "İstanbul bir yağ lekesi gibi büyüyor. İstanbul'da yaşayan, gelecek umudunu koruyan büyümeyi gerçekleştiremiyor" dedi. (DHA)