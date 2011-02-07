-CHP'Lİ HAMZAÇEBİ: CHP'NİN SÖZLÜĞÜNDE DARBE DİYE BİR KAVRAM YOK TBMM (A.A) - 07.02.2011 - CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP'nin sözlüğünde darbe diye bir kavram olmadığını, bu kavramın Türkiye'de tarihe karıştığını söyledi. Hamzaçebi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapacağı ziyaretin iadeyi ziyaret niteliğinde olduğunu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un orduya yönelik sözleri üzerinden yapılan tartışma ile ilgisinin olmadığını bildirdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hamzaçebi, Batum'un ''orduya yönelik değerlendirmelerinin'' anımsatılması üzerine, konu üzerinden yapılan yorumları CHP'ye haksızlık olarak gördüğünü söyledi. Hamzaçebi, şöyle devam etti: ''Bunu yapanlar haksız bir değerlendirmede bulunuyorlar. Bunu yapanlara şunu sormak istiyorum; Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Eylül darbesi ile hesaplaşacağını söylemişti. Referandumun ana konusu buydu. Ve yine Adalet ve Kalkınma Partisi, kendi iktidar döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki darbe oluşumları ile mücadele ettiğini ifade ediyor. Bu iddia var. Bu iddia yargıya intikal etmiş durumda. Ve yargı darbeye teşebbüs etmiş olanlar veya darbeye niyet etmiş olanlarla ilgili olarak işlem yapıyor. AKP'ye şunu sormak istiyorum; hem 12 Eylül 1980 ile hesaplaşacağım diyecekseniz hem kendi iktidar döneminizdeki darbe oluşumları ile mücadele ediyorum diyecekseniz hem de teşebbüs veya niyet olmayan, darbenin kendisi olan 28 Şubat ile hesaplaşmayacaksınız. Yine darbenin kendisi olan 27 Nisan e-muhtıra ile hesaplaşmayacaksınız, tam tersine bu muhtıranın sonuçlarından siyasi kazanımlar elde etmeye çalışacaksınız. AKP'ninki çifte standarttır. CHP'nin sözlüğünde darbe diye bir kavram yoktur. Bu kavram Türkiye'de tarihe karışmıştır. Türkiye'de demokrasi vardır. Bütün çözümler demokrasi içinde bulunacaktır. Önümüzdeki seçimde de Türkiye demokratik şekilde sorunlarının üstünden gelecektir. CHP'nin düşüncesi budur. -''BATUM'UN AÇIKLAMALARI YANLIŞ YORUMLANIYOR''- Batum'un açıklamalarının amacını aşan bir şekilde yorumlandığını belirten Hamzaçebi, Batum'un TSK ile Adalet ve Kalkınma Partisi ilişkilerinde silahlı kuvvetlerin zaman zaman haksız yere yıpratıldığı ve bu yıpratmalara karşı doğal eleştiri hakkını kullanmadığı anlamında değerlendirme yaptığını ifade etti. Hamzaçebi, ''Bunu başka bir tarafa çekip buradan başka bir anlam çıkarmayı haksızlık olarak görüyorum'' dedi. Genelkurmay Başkanlığının bugünkü açıklamasının anımsatılması üzerine Hamzaçebi, tüm siyasi partilere yönelik, ''bizim üzerimizden siyaset yapmayın, bizim görevimiz Türkiye Cumhuriyetini dış tehlikelere karşı savunmaktır, başka şeylere bizi bulaştırmayın'' anlamında bir değerlendirme yapıldığını söyledi. Hamzaçebi, ''Masum, uygun cümlelerle bir hatırlatma yapılıyor'' dedi. -''İADEYİ ZİYARET''- Hamzaçebi, bir başka soru üzerine ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Koşaner'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bugün yapacağı ziyaretin iadeyi ziyaret niteliğinde olduğunu belirtti. Hamzaçebi, ''Sayın Genelkurmay Başkanı, kendisini ziyaret etmiş olan siyasi parti liderlerine iadeyi ziyarette bulunuyor. Bu bağlamda Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bugün ziyaret ediyor. Konuştuğumuz tartışma ile hiçbir ilgisi yok'' diye konuştu.