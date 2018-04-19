CHP'li Hamzaçebi: Bu seçimde balkonlarda halkımız olacak (2)

\'TÜRKİYE YENİ CUMHURBAŞKANIYLA AYDINLIK BİR GELECEĞE YÜRÜYECEK\'

Kepez Belediyesi ile Rating Akademi tarafından 19-21 Nisan tarihleri arasında bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Umut Kongresi’nin açılışına katılmak üzere kente gelen CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi\'ndeki kongrenin açılışının ardından Kepez Belediyesi\'nin Temel Atma ve Toplu Açılış törenine katıldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Çanakkale eski Milletvekili Ali Sarıbaş, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar\'ın da hazır bulunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Temel Atma ve Toplu Açılış töreninde konuşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nde özellikle 2002\'den sonraki dönemde, AK Parti iktidarları döneminde umudun bastırılmaya çalışıldığı, kontrol altına alınmaya çalışıldığı, başka mecralara sürüklenmeye çalışıldığı, umudun insanların yaşamından çıkarılmaya çalışıldığı bir süreçte umut bugün dimdik ayaktadır. Biz geleceğe, Türkiye\'nin aydınlık geleceğine özlemle ve güvenle bakıyoruz. Türkiye 24 Haziran\'da aydınlık günlere yelken açacaktır. 24 Haziran akşamı Türkiye yeni Cumhurbaşkanıyla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir. Bu çok önemli bir seçim. Bu seçimin demokrasi ve özgürlüklerle, vatandaşa hizmetle ve diğer Türkiye\'nin geleceğine yönelik olarak, iyi, aydınlık ve güzel kavramıyla ifade edebileceğimiz ne varsa onunla, partizanlık arasında bir seçim olacağını sizlere ifade etmeliyim\" dedi.

Hamzaçebi\'nin konuşmasının ardından tören, hediye takdimi ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı Pazar Yeri, Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ Kreş, Çok Amaçlı Kurs Salonları, Kadın Spor ve Sağlık Merkezi Hizmet Binası, Toprak Mahsülleri Ofisi Peyzaj Projesi (Kafeterya, Çocuk oyun Alanları, Yürüyüş Yolları), Kepez Park, Bektaş Uyanık Parkı, Kamer Genç Parkı, Münir Özkul Parkı ve Halit Akçatepe Parkı, Rauf Denktaş Caddesi, Hacı İbrahim Bodur Aile Sağlığı Merkezi, Sahil Yolu Caddesi, Halı Dokuma Atölyesi, Müsaadin Kapucu Koruluğu, 100. Yıl Kadın Spor ve Sağlık Merkezi ve Ahmet Taşçı Güreş Alanları için, Temel Atma ve Toplu Açılış töreniyle sona buldu.

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