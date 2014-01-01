CHP'li Hamzaçebi: Bir simit bir çay parasına yetmiyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Grup Baykanvekili M. Akif Hamzaçebi, asgari ücretteki artış ile son zamları, "Eskiden hiç değilse simitin yanında bir çay parası da verilirdi. Şimdi çay esirgenmiştir" diye değerlendirdi. Hükümetin asgari ücrete yapılan zammı eleştiren Hamzaçebi, "Asgari ücretin artış oranı yüzde 4.85 tir. Net asgari ücrette aylık 43 lira düzeyinde bir artış vardır. Bu günde bir simit parasıdır. Eskiden hiç değilse simitin yanında bir çay parası da verilirdi. Şimdi çay esirgenmiştir" ifadesini kullandı.

Hamzaçebi'nin yazılı açıklaması şöyle:

Yeni yıl zamlarla başladı. Bir yandan asgari ücrette sınırlı bir artışla yetinilirken, diğer yandan yapılan zamlarla bu artış geri alınmaktadır. Hükümet uyguladığı ekonomi politikasıyla iç tasarrufları son otuz yılın en düşük seviyesine indirirken, bunun faturasını düşük asgari ücret ile sigara ve içki zamları üzerinden geniş halk kesimlerine çıkarmaktadır. Asgari ücretin artış oranı yüzde 4.85 tir. Net asgari ücrette aylık 43 lira düzeyinde bir artış vardır. Bu günde bir simit parasıdır. Eskiden hiç değilse simitin yanında bir çay parası da verilirdi. Şimdi çay esirgenmiştir.

Öte yandan düşük iç tasarrufların sonucu ortaya çıkan cari açığın faturası da içki ve sigara zamları yanında, kredi kartı ile yapılan harcamalara taksit sınırlaması getirilerek dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza çıkarılmıştır. Yayımlanan yönetmeliğe göre kredi kartı ile yapılan harcamalarda en çok dokuz aylık taksitlendirme olacaktır. Ancak hükümet dar gelirli vatandaşımızın altın, bilezik, mücevher ihtiyacını düşünerek bu malların alımında taksit sınırlandırması getirmemiş. Hükümeti bu kararından dolayı tebrik etmek(!) lazım. Sigarada paket başına 50 kuruş civarında bir zam vardır. Her aklına geldiğinde sigara ve alkollü içkilerde vergi artışına giden hükümetin bu tutumunu sadece bütçe geliri ihtiyacı ile açıklamak da mümkün değildir.

Bunlar yeni yılın başlangıç zamlarıdır. Devamını beklemek gerekir. 2014 dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın kemerlerini sıktığı bir yıl olacaktır. Artık belli olmuştur ki 2014 yılı büyümenin düştüğü, işsizliğin arttığı ve bunun faturasının dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza çıktığı bir yıl olacaktır.