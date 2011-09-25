-CHP'li Halıcı'dan "Rock şov" ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen AnkiRock Festivali'nde sahne alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in ''Siyasetçiler, siyaset dışında muhakkak başka alanlarda uğraş vermeliler'' sözünü anımsatarak, kendisinin de bu yolu takip eden siyasetçilerden biri olduğunu söyledi. Halıcı, festivalde sahne almasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da bir rock festivalinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Müziğin insanları birbirine yaklaştırdığını, dostluk çağrısı yaptığını anlatan Halıcı, ''Dolayısıyla burada bulunmak çok anlamlı, çok güzel. Buraya ekstra daha farklı bir anlam yüklemenin hiç gereği yok'' dedi. Çocukluk yıllarından beri müzikle uğraştığını dile getiren Halıcı, ''Belki buranın en yaşlısı benim. Kendimi daha genç ve enerjik hissetmemi sağlıyorlar'' diye konuştu. Bateri çalarken çok mutlu olduğunu dile getiren Halıcı, rock müziğe ilgisini şu sözlerle anlattı: ''Aslında burada sözlü mesajlar vermiyoruz ama rock zaten sisteme bir eleştiri, bir başkaldırının müziğidir. Burada diğer gruplar sözlü müzik yaptılar, biz ise enstrümantal. Ama sonuçta müziğin insanlara ilettiği mesajın illa sözlü olması gerekmiyor. Biz hem ülkemizin hem dünyanın daha iyi hale gelmesini istiyoruz. İnsanların kavga ettikleri birbirleriyle çekişme içinde oldukları konuları aslında çözebilecek fırsatlar var. Bu fırsatları insanların görebilmesi için sanat çok önemli bir kanal. Müzik de önemli bir sanat kanalı.'' Halıcı, siyasetin herkes için geçici bir hizmet alanı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: ''Rahmetli Bülent Ecevit'in çok güzel bir sözü var. (Siyasetçiler, siyaset dışında muhakkak başka alanlarda uğraş vermeliler. Siyaset her an bitebilir ve o alanda da kendilerini ortaya koyabilmeliler) demişti. Ben de bu yolu takip edenlerden biriyim. Benim alanım müzik olduğu için belki biraz daha fazla ilgi çekiyor. Diğer pek çok milletvekilinin de siyaset dışında başka özel ilgi alanları olduğunu biliyorum. Böyle olması gerektiğine de inanıyorum.'' Halıcı diğer ilgi alanlarını ise, müzik yarışmaları, bilgisayar destekli müzik, satranç ve zeka oyunları olarak sıraladı.