Politika
CHP’li Hakverdi’den Melih Gökçek’e: Güzel ülkemin başkentine yakışmıyorsun
“Sağlıksız yerine "lezzetsiz" yazınca durumu kurtarmış mı oluyorsun! Kim algı yönetimi yapıyor?”
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara’daki şebeke suyuna ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesine “Sen bu işleri anlayamazsın, git bildiğin başka işlerle uğraş Ali Haydar. Su bizim işimiz” diyerek tepki gösteren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “Güzel ülkemin başkentine yakışmıyorsun Melih” ifadeleriyle cevap verdi.
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-08-11T18:07:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/chpli-hakverdiden-melih-gokceke-guzel-ulkemin-baskentine-yakismiyorsun,419302","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/chpli-hakverdiden-melih-gokceke-guzel-ulkemin-baskentine-yakismiyorsun,419302"}]