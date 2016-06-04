CHP’li Hakverdi: Marmara Üniversitesi’nin Erdoğan’ın diplomasına ilişkin TBMM’ye verdiği yanıt nerede?

Marmara Üniversitesi, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diplomasıyla ilgili başvurusuna TBMM’yi adres gösterdi. Üniversite, Hakverdi’ye, 24. Dönem CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün aynı konudaki sorusunu yanıtladığına dikkat çekti. Bunun üzerine yanıtı öğrenmek için CHP’li Öztürk’ün sayfasına giren Hakverdi istediğini bulamadı. Üniversite’nin yanıtının Öztürk’ün sitesine eklenmediği ortaya çıktı.

Ali Haydar Hakverdi, konuyu Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın gündemine taşıdı ve şu soruları yöneltti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasının olup olmadığı ya da sahte olduğu yönündeki iddialar her geçen gün artmakta ve toplumda tartışılmaktadır. İspatlanması veya kamuoyunu aydınlatması çok kolay olan ‘diploma’ mevzusunda bütün kurumların almış olduğu tavır Recep Tayyip Erdoğan’ın korunduğu yönünde olduğu algısını oluşturmaktadır.



8 Nisan 2016 tarihinde bilgi edinme çerçevesinde yapmış olduğum başvuruya Marmara Üniversitesi, “Dilekçenize konu sorularla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Rıza ÖZTÜRK tarafından 25 Nisan 2014 tarih ve 24220 sayılı ve 43535 kayıt sayılı ‘Soru Önergesi’ kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na hitaplı 04 Temmuz 2014 tarihli yazımız ile bilgi verilmiş olup bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtları itibariyle verilen bilgiler kapsamında aleniyet oluşmuştur.” Şeklinde yanıt vermiştir.





Marmara Üniversitesi’nin vermiş olduğu yanıtı incelemek için Sayın Öztürk’e ait adresine girdiğimde yanıt görülmemektedir. Bilinmektedir ki yanıt verilmiş ise yayınlanmalıdır.





Marmara Üniversitesi’nin vermiş olduğu yanıt neden Sayın Öztürk’ün sayfasına eklenmemiştir?





Marmara Üniversitesi yanıtı YÖK tarafından TBMM’ne iletilmiş midir iletilmemiş midir? İletilmiş ise neden yayınlanmamıştır? İletilmemiş ise YÖK hakkında işlem yapılacak mıdır?



YÖK yanıtı TBMM’ne iletmiş ise neden Sayın Öztürk’ün sayfasına iletilmemiştir? TBMM yetkilileri mi dönemin TBMM Başkanı mı buna engel olmuştur?



Marmara Üniversitesi’nin verdiği yanıtı yayınlamak için bir girişimde bulunulacak mıdır?

