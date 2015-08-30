CHP’li Hakverdi: Kandıra Hapishanesi'nde renkli kalem neden yasak?

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi Kandıra Cezaevi’nin kampüs değiştirmeden önce hükümlülerin kullandığı renkli kalem ve kağıtlar ile kol saatine el konulmasına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Kenan İpek’e, “Örgütsel resim yapılıyor gerekçesi ile renkli kalem ve kâğıtların yasaklandığı iddiası doğru mudur?” diye soran Hakverdi, “Aynı kâğıtlara Recep Tayyip Erdoğan resimleri çizilmiş olsa da yasaklanır mıydı” dedi.

Hakverdi'nin, Kandıra Cezaevi’nde 1 No’lu F tipinden, 2 No’lu F tipine sevki sırasında yaşadıklarını kendisine ileten bir mahkumla ilgili soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

Kandıra Hapishanesi’nden gelen bir mahkûm mektubunda “ 22 Mayıs 2015 tarihinde aynı kampüste bulunan 1 No’lu F Tipi’nden 100 metre aşağıdaki 2 No’lu F Tipi’ne sevk edildim. Sevk nedeniyle yer değiştirirken hücremde daha önce hapishane kantininden aldığım renkli kâğıt ve kalemlerimin hepsine arama sırasında el konuldu. Her ne kadar aramayı yapan gardiyan ‘örgütsel resim yapılıyor’ deyip henüz yapmadığımız bir resmi bahane etse de gerçek olan renklerin yasaklanmasıdır, gerçek düşlerimizin siyah beyaza hapsedilmesidir. Daha sonraki girişimlerimizde ise ‘kantinde satılıyor’ denilerek yine reddedilmiştir. Oysaki yine kantinde satılan diğer eşyalar ise tarafıma verilmişti ki zaten sevk edildiğim için normal olan da buydu! 3. Başvurumuza ise verilen cevap ise ‘aramayı güçleştirir’ oldu."

Aynı mektupta “2.5 yıldır 1 No’lu F Tipi’nde kullandığım kol saatimin ‘telefon numarası kaydediyor’ denilerek yine kağıtlar gibi el konuldu. Gerekçe ise ‘ telefon özelliği var’ , ‘amacı dışında kullanılabilir’ olmuştur. İnsan beyni basit bir kol saatinden daha fazla telefon numarası kaydedebiliyorken kol saatini amacı dışında nasıl kullanabilir ki bir tutsak. Söz konusu olan telefon değildir. Telefonun özelliği çağrı alıp vermesidir. Telefon numarası kaydeden bir saatin aynı kefeye konulması keyfiyet değil de nedir? Her dijital saatin zaten basit bir hafızasının olması kadar doğal bir şey de yoktur!”

Bu çerçevede,

1. Mahkûm mektubunda iddia edilenler doğru mudur? Doğru ise bu keyfi yasaklamaların gerekçesi nedir?

2. 1 No’lu F Tipi’nde kullanabildiği renkli kalemler ve kâğıtlar 2 No’lu F Tipi’nde neden yasaktır? Aynı yerleşke içinde farklı kurallar mı uygulanmaktadır?

3. 2 No’lu F Tipi’nde yasakladığınız renkli kalemler ve kâğıtların kantinde satılmasına neden izin verilmektedir? Kantinde satılmasına izin veriliyorsa, mahkûmların kullanması neden yasaklanmaktadır?

4. ‘Örgütsel resim yapılıyor’ gerekçesi ile renkli kalem ve kâğıtların yasaklandığı iddiası doğru mudur? Boş kâğıtlara ‘örgütsel resim’ yapılacağına nasıl karar verilmiştir?

5. Aynı kâğıtlara Recep Tayyip Erdoğan resimleri çizilmiş olsa da yasaklanır mıydı?

6. Renkli kalem ve kâğıtların ‘aramayı güçleştireceği’ iddiası ile verilmediği doğru mudur? Doğru ise nasıl güçleştirmektedir?

7. Mahkumun 1 No’lu F Tipi’nde 2.5 yıldır kullandığı kol saatinin ‘telefon numarası kaydediyor’ gerekçesiyle 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ne geçişi sırasında verilmediği iddiası doğru mudur? 1 No’lu F Tipi’nde 2. 5 yıl kullanmasına neden izin verilmiştir? Bu süre içinde bahsedilen saat telefon numarası kaydetmiyor muydu?

8. Dijital saatin ‘telefon numarası kaydetmesinin’ sakıncası nedir?

9. Hapishane içinde ‘amacı dışında kullanıldığı’ iddiası doğru mudur? Doğru değilse neden ‘amacı dışında kullanılır’ gerekçesiyle verilmemiştir?

10. ‘Telefon özelliği var’ gerekçesiyle verilmeyen saat ile bugüne kadar hapishanede kaç telefon ‘görüşmesi’ yapılmıştır? Saat ile telefon görüşmesi yapılmadıysa neden böyle bir yasak gerekçesi bulunmuştur?