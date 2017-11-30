CHP'li Gürsel Tekin'den Bekir Bozdağ'a: Bu ne telaş bu ne hezeyan!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Anadolu Ajansı’nın AA) editör masasına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Man adası belgelerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandığı "Türk siyasetinin baş münafıklarından bir tanesi Kılıçdaroğlu'dur" sözleri ve diğer açıklamalarına yanıt verdi.

Bozdağ’a “Bu ne telaş bu ne hezeyan” diye seslenen CHP'li Tekin, ABD mahkemesinde gündeme sarsan açıklamalar yapan Reza Zarraf'a bakanın sahip çıkışına dikkat çekti ve " Türkmenistan da cezaevinde 49 Türk yatıyor. İkisi niye yatıyor ediyor musunuz, Kuran-ı Kerim sattığı için. Hadi Bozdağ, en az Reza'ya gösterdiğin hassasiyeti göster bakalım" diye seslendi.

Gürsel Tekin'in Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın editör masasında yaptığı açıklamalara ilişkin T24'e değerlendirmeleri şöyle.

"Erdoğan'ın avukatı savcılığa gittiklerini açıklamıştı, biz niye gidelim"



Bekir Bozdağ bir hezeyan içinde, savcıya gitsin, oraya bıraksın falan diyor, savcıya kendileri gitti bir hatırlatmak lazım. genel başkan gurupta belgeleri açıkladığında cumhurbaşkanını avukatı savcıya gideceklerini açıklamıştı madem gittik dediler, bekleyin o zaman nedir bu telaş. Siz başlattınız biz niye götürelim.

Sayın Deniz Baykal’la 8 ayrı bankada hesabının olduğuna dair bir gazete haber yapmıştı ve o zaman AKP bunun üzerinden siyaset yapmıştı. Sayın Baykal ne yaptı, 8 ayrı dilekçe yazdı ve adıma para var mı yok mu diye sordu. Siz ne yapacaksınız, ismi geçen şahıslarla ilgili birer dilekçe yazın, dilekçelerinizi kendi avukatlarımızla hazırlayalım siz sadece imza atın, olup olmadığının sonucunu oradan öğrenin. Bu ne telaş. bu ne hezeyan.

Sayın Bozdağ sen kamuoyunun önüne çıkıp bu Reza’nın Türk vatandaşı olduğunu söylemedin mi? Şimdi Reza'nın bu itiraflarına ne diyecekler çok merak ediyorum. Aynı Bozdağ’a söylemek istiyorum, bir gazeteci sordu niye bu hassasiyet dedi. Türk vatandaşı olduğu için Türkmenistan’da 49 tane Türk yatıyor, dünyada 5 bin. Türkmenistan'da 49 tane bunlarda iki tanesi niye yatıyor merak ediyor musunuz, Kuranı Kerim sattığı için. Hadi Bozdağ, en az Reza'ya gösterdiğin hassasiyeti oraya göster bakalım.



