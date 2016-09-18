CHP'li Gürsel Tekin'den 3. Köprü teklifi

CHP’li Gürsel Tekin, 3. Köprü ve güzergahında bulunan tüm alanların birinci derece sit alanı ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun teklifinin gerekçelerinde insanların ve hayvanların doğal yaşam kaynaklarının zarar gördüğünü söyledi.



Tekin, "3.Köprü inşaatı nedeniyle katledilen ormanlar birçok hayvan türünün de yuvasıydı.Bir kaç yıl öncesine kadar yemyeşil olan tepeler artık çorak arazi görünümünde. Kesilen ağaçlar nedeniyle bölge ekosistemi zarar görmüş, su havzaları kirlenmeye başlamış ve arabalardan çıkan karbon, kullandığımız sulara karışmaya başlamıştır bile" ifadelerini kullandı.



CHP'li Tekin, teklifine gerekçe olarak insanların, hayvanların ve doğal yaşam kaynaklarının zarar görmesini gösterdi.



Tekin, 3. Köprü ve bağlantı yollarının geçtiği güzergâhın yaklaşık yüzde 75'ini kentin kuzeyindeki orman alanları ve su havzalarının oluşturduğunu belirtti, "kentin kalan son büyük doğal alanında, akciğerlerimizde oynanmak isteniyor." dedi.



CHP'li Gürsel Tekin, tahribat daha da büyümeden köprü ve çevresinde kesinlikle yeni yerleşim yerlerine izin verilmemesi gerektiğini de söyledi.