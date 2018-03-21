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CHP'li Gürsel Tekin, Milli Görüşçülerin kafesine gitti: Bir kahvenin 40 yıl hatrı var

Gürsel Tekin'in ziyareti siyaset kulislerde SP'yle CHP'nin arayı sıcak tutmak istemesi olarak yorumlandı

21 Mart 2018 17:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığını açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milli Görüşçülerin kafesi olarak bilinen MG Kitap Kahve'ye gitti. MG Kitap Kahve’de Milli Gazete Ankara Temsilcisi ve Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Mustafa Yılmaz ile görüşen Tekin, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var” dedi.

Siyasette ittifak tartışmaları sürerken dün Ankara’da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. CHP'li Tekin, MG Kitap Kahve'ye giderek, SP Genel Başkan Danışmanı Mustafa Yılmaz ile görüştü. Odatv’nin edindiği bilgilere göre; Tekin burada, “Bir kahvenin kırk yıl hatırı var” diyerek kahve içti.

Gürsel Tekin’in ziyareti siyaset kulislerinde Saadet Partisi’yle CHP’nin arayı sıcak tutmak istemesi olarak yorumlandı.

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