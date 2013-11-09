CHP'li Gürsel Tekin İstanbul için resmen aday adayı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Tekin, "Sayın Sarıgül ve arkadaşları partimize katıldı. Hoşgeldiler. Ama yetmez. Gezi’deki gençlerimiz de, Anti-Kapitalistler de tüm vatandaşlarımız gelsin. Uzun süredir İstanbul’daki temel sorunlarla çok yakından ilgilenen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Akşamları hiçbir TV ekranında İstanbul’un sorunları konuşulmuyor. Kimin geleceği değil İstanbul’un geleceği önemli" dedi.

Tekin, "Bugün burada ilan ediyorum. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayıyım. Kendimi sizlere emanet ediyorum" diye konuştu.

"İnşallah partimizin alacağı her türlü karar, ön seçimse ön seçimi kamuoyu yoklaması ise kamuoyu yoklaması… Hepsine varız. Önceliğimiz İstanbul’da sosyal demokrat bir belediye" diyen Gürsel Tekin, "Hangi arkadaşım çıkarsa önümüzdeki süreçte seçim meydanlarında 2009’da olduğu gibi Gürsel Tekin adayının yanında olacak ve CHP’nin iktidar olması için sonuna kadar savaşacak. Sorunları da çözümleri de biliyoruz. Çözümler sosyal demokrat bir anlayışla olur. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu da Başbakan yapmaya hazır mısınız? Biz bu kentin sahibiyiz ama yönetimde söz sahibi değiliz. Bu yüzden sizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi için izin istiyorum. İzin verecek misiniz? Yetki verin ki sorunları çözelim" şeklinde konuştu.