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Politika

CHP'li Gürsel Tekin: Derme çatma, metal yorgunluğu diyerek bu sorunlar çözülemez, millete gidilmeli

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP'li Gürsel Tekin erken seçim istediklerini vurgulayarak " Derhal millete gideceksiniz millet kendi kararını verecektir

25 Ekim 2017 18:29

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP\'li Gürsel Tekin erken seçim istediklerini vurgulayarak \" Derhal millete gideceksiniz millet kendi kararını verecektir. Aksi takdirde derme çatma, metal yorgunluğu diyerek bu sorunlar çözülemez. Millet iradesi her şeyi çözer.\" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında 6 yıl önce düzenlediği bir basın toplantısında İstanbul\'un ranta kurban edildiğini söylediğini anımsatarak belirli aralıklarla dönemin başbakanlarını uyardığını anımsattı. Gürsel Tekin istifası istenen belediyelerin FETÖ\'cülere verdiğini iddia ettiği arsaların listelerini göstererek şunları söyledi: \"İstanbul sanıy Erdoğan\'ın deyimiyle ihanete teslim edildi. Hiçbir gerekçe göstermeden belediye başkanları istifa ediyorsa bunun mutlaka bir anlamı olması gerekir. Elimdeki belgelere göre Türkiye nin 81 ilinde FETÖ\'ye teslim edilmiş bir çok kurum ve kuruluşun arsalarının devlete ait olacağını göreceksiniz. İstanbul\'da durum, şurada görüldüğü gibi, 165 tane yurt, avm, pastane, hastane, postane aklınıza gelebilecek bir çok alan var. Bunun yüzde 95\'i son on yıl içinde tahsis edilmiş.  Bu arsaları tahsis edenlerle ilgili herhangi bir soruşturma açıldı mı? Bu arsalar aynı zamanda kamu alanları. Yani İstanbul halkının ortak malı. deprem alanları. Yani İstanbul da deprem toplama alanını FETÖ\'ye tahsis ettiler. Bunu tahsis eden kim, bakanlık. bakanlıkla ilgili soruşturma var mı?  İmar uygulamasını yapan belediye başkanıyla ilgili soruşturma var mı, yok.Yani giden belediye başkanlarına biz kardeşim hangi gerekçelerle verdin diye sormayacak mıyız.? Nihayet en son Sayın Erdoğan İstanbul\'daki katliama.. doğal olarak o da isyan etmek zorunda kaldı. Biz İstanbul\' a ihanet ettik, ben de buna dahilim dedi. Çünkü baktığınızda adeta suç ortaklığı oluşmuş. İmar uygulamalarında, arsa tahsislerinde olmayan kimse yok, herkes var. Madem kİ Sayın Erdoğan bu işi ciddiye almış, Sayın bakan bütün bu söylemlerinize rağmen Küçük Çekmece Marmara Üniversitesi yeri,  1 Milyon metrekare alan ihalede şu anda. Koskoca Bakırköy\'de havalanı hariç nefes alabileceğiniz bir tek yer var mezarlıklar.  Florya şu anda ihalede. Bakırköy Devlet Hastanesinin yeri, şu anda imar uygulaması yapılıyor. El insaf edin Sayın Erdoğan, hiç olmazsa bunları durdurun. Sizden rica ediyorum şu anda özellikle kamuya ait çok büyük bir arazi var. bina yapılmadan durdurun, hiç olmazsa Fikirtepe nefes alsın. İstanbul\' da askeri alanlar çok büyük alanlar ve bakanlıklara devrediliyor. Bunların korunması ve İstanbul halkına açılabilmesi için siyasi partilere teklif götüreceğiz ve çevreyi koruyan üst kurul oluşturmak için çalışıcağız. Bu belgeler benim değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı darbe girişiminden sonra 1140 vatan toprağına el koyduk dedi. Bunu sayın Erdoğan\' a da bakana da göndereceğim. Daha önce rant haritasını gönderdiğim gibi. Derhal millete gideceksiniz millet kendi kararını verecektir. Aksi takdirde derme çatma, metal yorgunluğu diyerek bu sorunlar çözülemez. Millet iradesi her şeyi çözer.\" 

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