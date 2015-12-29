CHP'li Gürsel Tekin: AKP'yle HDP arasında arabulucu olabilirim

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, CHP’nin yaşanan gerilim ortamının yumuşatılması konusunda AKP ile HDP arasında arabulucu olabileceğini belirtirken, “Ancak üzülerek söylüyorum ki tarafların inisiyatifi yok. İnisiyatifleri olsa aracı olacağız. Kusura bakmasınlar” dedi.

Cumhuriyet Ankara Muhabiri Fırat Kozok'a konuşan Tekin, HDP’nin özyönetimi anlatmak için CHP’yi ziyaret edebileceği yönündeki haberlere de “Bireysel olarak bize bir şey anlatmasına gerek yok. Parlamentodaki o kürsü her siyasi partinin kendi düşüncelerini ifade etme alanıdır. Bu sorunlar kapı arkasında çözülecek işler değildir. Çıksın anlatsınlar. Sadece CHP değil tüm Türkiye duysun” diye yanıt verdi.

Gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında Tekin, “tüm gelişmeler siyasetin çözümsüz kaldığının göstergesidir. Bu siyasetin çürümüşlüğünü gösterir” dedi.

Tekin, ayrıca şu değerlendirmeleri yaptı.

-Süreç ne oldu da bozuldu?

Çözüm sürecinin mimarlarına soruyoruz; bu süreci sadece siyasal çıkarlarınıza heba ettiniz, ne oldu da bozuldu? On madde çeşitli kurumlardan geçen maddelerdi. Toplumu da rahatsız etmeyecek on madde kamuoyuna ilan edildi.

Kaçak çayı mız yok, Rize çayı içiririz

Bu meselelerin çözümü konusunda dört madde engel değil. Demokrasi ve özgürlükler sorununu çözmek için hangi dört madde engel? Evrensel kurallar çerçevesinde, demokrasi ve özgürlüklerin sınırlarını genişleten anayasa için geliyorlarsa biz kucağımızı açarız. Ama sadece bir kişinin özlemini yerine geliyorlarsa çayımızı, kahvemizi içerler. Kaçak çayımız yok Rize çayımız var. İkram eder, ‘yolları açık olsun’ deriz.