Gürsel Tekin'den genel başkan adaylarına: Burası yolgeçen hanı değil!

1 Kasım seçimlerinden sonra başlayan, CHP'deki kurultay süreci ve genel başkan adaylarıyla ilgili konuşan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Muharrem İnce dışında hiçbir arkadaşımızın Genel Başkanlık inancı içerisinde olduğuna inanmıyorum. Burası yolgeçen hanı değil" dedi.

Best FM Haber Müdürü Ufuk Karcı’ya konuşan Gürsel Tekin, kurultay süreci ve adaylara ilişkin konuşan Tekin şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç kuralları içinde demokrasi işleten bir siyasi partidir ama akşam yatıp sabah kalkan, ‘’Ben Genel Başkan adayıyım, hadi kurultay yapalım’’ anlayışı Cumhuriyet Halk Partisi’nin kültüründe olan bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimi eleştirilebilir, eksikler yanlışlar mutlaka vardır, biz de zaman zaman eleştiriyoruz kendi iç bünyemizde.

"Kurultay ocakta!"

Kurultayımız normal takviminde devam edecek, Ocak ayının ortalarında kurultay olacak. Olağanüstü kurultay gündemimizde yok. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisine zarar veren işlerdir. Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Siz yüzde 49 oy alabilirsiniz, yüzde 60 da alabilirsiniz ama önümüzde öyle sıkıntılar var ki müsaade edin bunlarla meşgul olalım. Bunlarla değil, başka işlerle meşguliyet Türkiye’ye çok ciddi zarar verir.

Cumhuriyet Halk Partisi değeri ve ağırlığı oyla ölçülemeyecek kadar önemli bir siyasi partidir. Muharrem İnce dışında hiçbir arkadaşımızın Genel Başkanlık inancı içerisinde olduğuna inanmıyorum. Burası yolgeçen hanı değil”.