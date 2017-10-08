CHP'li Gürer, Akkaya Barajı'nın yarattığı çevre kirliliği hakkında Bakan Özhaseki ile görüştü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret ederek, Niğde’nin çevre sorunları hakkında görüşmede bulundu. Ziyarette, Akkaya Barajı ve Bor Kızılca köyündeki derenin oluşturduğu çevre felaketinin yarattığı olumsuz tablo masaya yatırıldı. Ziyaret sırasında ilgili birimlere talimat veren Bakan Özhaseki, Gürer’in çözüm önerilerinin dikkate alınarak yeniden bir değerlendirme ve çalışma yapılmasını istedi.



Geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen TBMM Genel Kurul Toplantısında, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 27 soru önergesine sözlü yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, konuları daha detaylı değerlendirebilmek amacıyla Gürer’i, Bakanlıktaki makamına davet etmişti.



CHP Niğde Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer de davet üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti. Gürer, Niğde’nin önemli çevre sorunlarıyla ilgili Bakan Özhaseki’ye bilgi verdi.



Akkaya’da kirlilik hat safhaya ulaştı



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Akkaya Barajı’ndaki kirliliğin artık hat safhaya ulaştığını belirtti. Niğde ve Bor ilçesine yayılan kötü kokunun yanı sıra binlerce insanın sağlığını da olumsuz yönde etkileyen Akkaya Barajı’ndaki sorunun, mevcut yöntemlerle çözülemeyeceğini anlatan Gürer, “Barajdaki kirlilik öyle boyutlara ulaştı ki, artık suda canlı yaşamaz oldu” dedi.



CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde Belediyesi’nin yaptıracağı arıtma tesisi ile sorunun kökten çözülme şansının olmadığına da dikkat çekti. Barajdaki dip çamurlarının geçtiğimiz yıllarda temizlendiğini ancak, süreç içinde yeniden dip çamurlarının oluştuğunu vurgulayan Gürer, barajda oluşan dip çamurlarının yeniden temizlenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Gürer, “buraya yakın diğer yerleşim birimlerinden gelen atıkların arıtma sistemine dahil edilmesi gerekiyor. Burada kalıcı çözüm; baraja akan sulara fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yapılması ve atıkların arıtılmadan baraja ulaşmasının engellenmesinden geçmektedir” diye konuştu.



Akkaya, Ramsar sözleşmesine dahil edilmedi



Gürer, ülkemizdeki kuş türlerinin yarısına yakınına ev sahipliği yapan ve flamingo ve 217 çeşit kuş türünün uğrak yeri olan Akkaya Barajı’nın 2005 yılında önemli sulak alan ilan edildiğinin söylendiğini ancak yazılı soru önergesine buranın Ramsar sözleşme kapsamında olmadığının bildirildiğini belirterek gereğinin yapılmadığını, daha önce duyurulmasına rağmen buranın henüz Ramsar Sözleşmesine dahil edilmediğini de söyledi. Gürer, baraja akan su kaynaklarının önemli ölçüde kurumuş olmasının da burada oluşan çevre felaketine katkıda bulunduğunu ifade ederek, doğal su kaynaklarının baraja akmasının önündeki engellerin kaldırılmasının gerektiğini belirtti.