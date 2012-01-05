-CHP'li Güneş'ten "100 bin avro tazminat" önerisi TBMM (A.A) - 05.01.2012 - CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Irak sınırındaki olayda yaşamını yitiren her birey için ailesine 100 bin avro tazminat ödenmesini önerdi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Güneş, 2000 yılından bu yana, döviz rezervlerinin hiçbir zaman kısa vadeli borçların altına inmediğini söyledi. ''Şimdi ciddi olarak indi'' diyen Güneş, şöyle devam etti: ''Bu, 2001 krizinde inmişti. Bugün kriz yok. Kriz olacağını da söylemiyorum ama kriz olmayacağını söylemem 1 yıl, 3 yıl, 5 yıl öncesinden daha zor. Türkiye önemli bir riskle karşı karşıya. Dünyanın en büyük cari açığını Türkiye veriyor. Dünyanın en hızlı dış borç büyümesini Türkiye yaratıyor. Bunu söylemezsem, sadece muhalefet partisi milletvekilliği görevini yapmamış olmam, aynı zamanda iktisat profesörü olarak da bu Mecliste bir eksiklik yapmış olurum. Toplumu, halkı, ekonomi yetkililerini uyarmam gerekiyor.'' Güneş, iktidarın çok büyük dış açığı verdiğini, şimdi döviz rezervlerini erittiğini belirterek, ''11 milyar doları çok kısa sürede sattınız. Fakat döviz kuru inmedi. Neden? Çünkü açık fazla. Daha fazla döviz satmayın. Döviz rezervlerini daha da indirirseniz, Türkiye borç krizine sürüklenebilir'' uyarısında bulundu. Irak sınırında meydana gelen olaya da değinen Güneş, konuyla ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e bir mektup gönderdiğini söyledi. Olayla ilgili araştırmanın tarafsız, önyargısız ve şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Güneş, ortaya çıkacak bulguların toplum ve mağdurların aileleriyle paylaşılmasını istedi. ''Hata çıktığında ne yapacağız?'' sorusunu soran Güneş, istifa mekanizmasının akla getirilmesi gerektiğini savundu. Güneş, mağdur ailelerinden özür dilenmesi gerektiğini, bu özrün sözle de tazminatla da olabileceğini ifade ederek, Adalet Bakanı Ergin'e gönderdiği mektupta AİHM'in jandarmanın kasten öldürdüğü adama ilişkin hükmettiği rakamı hatırlattığını söyledi. Güneş, Irak sınırındaki olayda kasıt olmadığını da dile getirerek, ''Tazminat her bir mağdur başına 100 bin avro olmasında yarar var. Bu terörle mücadelede haklılığımızı da güçlendirecektir'' dedi.