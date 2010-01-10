CHP'li Günday'a yumruklu saldırı

T24 -

CHP'li Günday: Hesabını sorarız

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda, Oda'nın çalışma raporunun okunduğu sırada, salona tribün kapısından CHP Çorum milletvekili Günday, beraberinde bir grupla beraber girdi. Günday'ın salona girmesi ile birlikte çevredekiler ''yuhalayarak'' tepkili protesto gösterisi yaptı.Odaya üye olduğu belirtilen bir grup ise Günday'a yaklaşarak ceketinden çekiştirdi ve yumruk attı. Çıkan arbedede hafif bir şekilde yüzünden yaralanan ve ceketinin düğmeleri kopan Günday, salona bir sonra gelen Emniyet güçleri tarafından koruma altına alındı.Derviş Günday, VIP salonuna alındığı sırada, emniyet yetkililerine tepki gösterdi ve ''Bir milletvekilini koruyamıyorsunuz, ben milletvekiliyim, haberiniz yok salona girişimden'' dedi. Emniyet yetkilileri ise protokol kapısı yerine tribün kapısından girdiği için kendisini göremediklerini ve yanında yer alamadıklarını söylediler.Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda, Oda başkanlığı için üç aday yarışıyor. Halen başkan olan Mehmet Yiğiner ile birlikte İzzet Yıldırım ve Zafer Şener de aday.Salondaki katılımcılar, adaylardan İzzet Yıldırım'a da protesto gösterisinde bulundular, ıslık çalarak konuşmasını engellemeye çalıştılar. Gürültü dolayısıyla Yıldırım'ın konuşması anlaşılamadı.Mehmet Yiğiner, arbedenin ardından yaptığı açıklamada, katılımcıların Derviş Günday'ın salona girmesine tepki gösterdiklerini anımsatarak, ''Demek ki arkadaşların, geçmişte Günday'a karşı bir takım sıkıntıları olmuş. Ehliyeti olan diğer meslek odaları da onun döneminde seçimlerde gelerek oy kullanamadıkları için ona şimdi tepki gösteriyorlar. Şu an salondakiler gerçek mal sahibidir. Bu olay olmasa daha iyiydi ama arkadaşlar Günday'ın geçmişteki çalışmalarından memnun olmadıkları için bu tepkiyi gösterdiler'' diye konuştu.Odanın Onursal Başkanı ve ''1 numaralı'' üyesi olduğunu belirten Günday, yaşanan arbededen üzüntü duyduğunu söyledi. Günday, şunları kaydetti:''Salona, üye olduğum için tribünlerin olduğu yerden bir sivil polis eşliğinde geldim. O da yeterli değildi. Bana bir ekip verilmesi gerekirdi. Çünkü buranın onursal başkanıydım. Koruma altına alınmam gerekirdi. Yapılanlar güvenlik açısından zayıftı. Emniyet yetkilileri girerken beni gördüler, belki tanımamış olabilirler. Ama polis memuru arkadaş başkomisere söyledi. Bir de yanımdaki sivil polis yerine resmi polis olsa daha dikkat çekici olabilirdi.''''Olayla ilgili şikayette bulunup bulunmayacağının'' sorulması üzerine CHP'li Günday, ''Şu anda düşünmüyorum. Beni sağdan soldan çektirdiler, düğmemi kopardılar. Onun hesabını da sorarız herhalde. Allah doğrunun yardımcısıdır'' diye konuştu.Günday, bir başka soruya karşılık da Genel Kurul'da oy kullanmaya gerek duymadığını, halen başkan olan Mehmet Yiğiner'in rakiplerinin kazanacağından emin olduğunu öne sürdü.Derviş Günday, olayın ardından Atatürk Spor Salonunun VIP alanındaki bir odada 1 saat dinlendikten sonda Genel Kurul salonuna yeniden girdi.Günday, adayların konuşmalarının bitiminde kürsüye doğru yürüyerek konuşma yapmak istedi. Yiğiner taraftarı üyeler tarafından Günday'ın engellenmesi üzerine salonda yeniden arbede çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle engellendi.Derviş Günday, yoğun tepkiler üzerine konuşmasını yapamadı.