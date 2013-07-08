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Politika

CHP'li Gülsün Bilgehan: Kaç erkek aile içi şiddeti sonucu öldü?

Gülsün Bilgehan 2012-2013’ün mart aylarını kapsayan dönemde aile işi şiddet sonucunda 190 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun 83’ünün kadın olduğuna işaret etti

08 Temmuz 2013 15:54

Hülya Karabağlı / Ankara

 

Türkiye’de aile içi şiddetin giderek tırmanması TBMM gündemine taşındı. CHP’li Gülsün Bilgehan, namus-töre gerekçesiyle erkeklerin öldürüldüğü olaylarda da artışlar olduğuna dikkat çekti. Erkekleri öldürenlerin de erkekler olduğuna işaret eden Gülsün Bilgehan, Bakan Fatma Şahin’e “failin kadın olduğu, cinayete kurban gidenin erken olduğu cinayet sayısını” sordu.

 

Bir yılda öldürülen erkek sayısında 2.4 artış

 

Gülsün Bilgehan, TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, 2012-2013’ün mart aylarını kapsayan dönemde aile işi şiddet sonucunda 190 kişinin yaşamını yitirdiğini, bunun 83’ünün kadın olduğuna işaret etti.  Bir yıllık dönemde, öldürülen kadın sayısında yüzde 5,9; öldürülen erkek sayısında ise yüzde 2.4’lük artış oldu.

 

Öldürülenler arasında eşcinseller var mı ? 

 

Bilgehan, önergesinde, kadınların cinayetin faili olduğu kaç olay yaşandığını, öldürülenler arasında LGBT bireylerinin olup olmadığını, failler arasında daha önce tehdit ya da yaralama suçlarından yatan olup olmadığını da sordu.

 

Erkekler erkekleri de öldürüyor?

 

Bilgehan, öldürülen erkeklerin çok büyük bir bölümünün yine erkekler olduğunu, erkeklerin hem şiddeti ürettiğini hem de şiddetin hedefi olduklarını söyledi. Bilgehan, bakan Şahin’in soru önergesini yanıtlaması durumunda aile içi şiddet sonucunda erkekleri öldüren kaç kadın olduğunun ortaya çıkacağını belirtti.

Bilgehan, Türkiye’nin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamasına karşın olumlu sonuçlar alınmadığına da dikkat çekti.

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