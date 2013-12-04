CHP’li Güler: Yerel seçimlere daha fazla gölge düşürmeyin

Muzaffer Gençdoğan / Ankara

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, belediye başkanlığına aday olan bakanların istifa etmemesinin yerel seçimlere gölge düşürdüğünü savundu. Güler “yerel seçimlere daha fazla gölge düşürmeyin” diyerek aday olan bakanların istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Güler, yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun kamuda görev yapanlardan 30 Mart 2014’teki yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin 1 Aralık 2013 tarihine kadar görevlerinden istifa etmeleri gerektiği yönünde karar aldığını, ardından da YSK Başkanı’nın “aday olacak bakanların istifasına gerek olmadığı yönünde ilke kararı aldık” dediğini hatırlattı. Güler, son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın “Başbakanımız, aday olacak bakanların istifasını uygun görüyor” demesine rağmen üç bakanın henüz istifa etmediğini vurguladı.

Bağımsızlığı nedeniyle seçimlerin temel güvencesi olarak görülen YSK’nın, Hükümet yetkililerinin gelgitlerinden etkilendiğini öne süren Birgül Ayman Güler, bakanların, bakanlık görevi sürerken belediye başkanlığına aday olmalarının kabul edilemez olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

“Çünkü bakan, devlet tüzelkişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı ise yerel (belediye) tüzelkişiliğin temsilcisidir. Devlet tüzelkişiliği, yerel tüzel kişiler üzerinde vesayet denetimi yetkisine sahiptir. Vesayet denetimi yetkisi taşıyan bir makamın, bu denetime konu olan idarenin icra organının yerine geçmek için yarışa girmesi, hem hukuka hem bilime aykırıdır. ‘Milletvekillerinin istifası gerekmediğine ve bakan da milletvekili olduğuna göre istifaları gerekmez’ savı talihsizdir. Milletvekili icra görevi yapmazken bakan icracıdır, bu iki sıfat birbirine özdeş tutulamaz. Bakan, Hükümet üyesi olarak siyasi görevlidir, aynı zamanda bakanlığın Ankara merkeziyle tüm ülkeye iller ve ilçeler temelinde yayılmış olan taşra örgütünün başı olarak en üst idari amiridir. Bakan’ın elindeki gücü bir ilde belediye başkanlığı için kullanması durumunda ‘eşit yarış ortamı’nın hiçbir biçimde sağlanamayacağı yeterince açıktır. Genel seçimlerde Adalet, İçişleri, Ulaştırma bakanları, kişisel nedenlerle değil, yetkilerinin özellikleri nedeniyle görevden alınır, yerlerine tarafsız sakan atanır. Şimdi ise, devlet gücü kullanan bakanların, bu üç bakanlık dahil ve doğrudan kişi olarak kendilerinin seçim yarısında yer almaları söz konusudur. Bu durumda ya genel seçimlerdeki uygulama ya da şimdiki durum yanlıştır.”