CHP'li Güler: Türkiye vatandaşlığı tanımını dinciler mi savunuyor?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, “Anayasal vatandaşlık, ulusal yaşamdan vazgeçilip cemaatler ve milliyetler yaşamı vaat eder” dedi. Güler’e göre, ulusal vatandaşlık, topluluk kimliklerini (etnisite), milliyet bölünmelerini aşmayı sağlar.

CHP’li Güler, yeni Anayasa çalışmaları ile ilgili olarak tartışılan “ulusal vatandaşlık” ve “anayasal vatandaşlık” konularında açıklama yaptı.

“Ulusal vatandaşlığın yüz yıl önce benimsendiğini ve Türk vatandaşlığı sisteminin uygun ve gerekli görüldüğünü” ifade eden Güler, “Anayasal vatandaşlık savunucularının dile getirdiği tanımlamada ise TC/Türkiye vatandaşlığı ya da sıfatsız sadece ‘vatandaşlık’ demeyi önermektedirler. Bu görüşün savunucuları arasında bir de dinci çevrelerin bulunduğu bilgisini eklemeliyiz” diye konuştu.

Türk adını taşıyan etnik bir gurup yoktur

“Anadolu’da bin yıllık Türkçe ortaklığı ve yüz yıllık Cumhuriyet’le yaşanan uluslaşma sürecinin Türk kavramını her türlü etnik aidiyetten kurtarmıştır” diyen Güler, “Türk bir etnisite değildir. Türkmen, Yörük, Tahtacı gibi etnisiteler vardır; ama Türk adı taşıyan bir etnik grup yoktur” dedi.

‘Ulusal vatandaşlık’ etnisite’yi yıkar’

Ulusal vatandaşlığın, topluluk kimliklerini yani etnisite ve milliyet bölünmelerini aşmayı sağlayan ulus kimliğinin ürünü olduğunu belirten Güler, “Bu sistem, toplumu toplulukların değil bireysel temelde yurttaşların eşitliği üzerine yükselir. Böyle bir eşitlik, her türlü etnisite; inanç grubu; cinsiyet gömleklerini yırtar ve bireysel özgürleşme sağlanır” dedi.

“Anayasalar, kişi ya da toplulukların psikolojik doyumlarını sağlamaktan daha fazlasını yapar” diye konuşan Güler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa bir ülkenin tüm yönetim sisteminin yapı ve ilkelerini kurar. Yapı ve ilkeler, şimdiki gibi tarihsel dönüm noktalarında bütün bir ülkenin ve halkın varlık – yokluk sorunudur. Şimdi söz konusu olan Türkiye’nin ve Türk Ulusu’nun geleceğidir. Bu nedenle, ‘hangisi' sorusuna yanıtımızı politik / taktik nedenlerle değil tarihsel / stratejik nedenlere dayanarak vermek zorundayız”.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Güler değerlendirmesini, “doğru tercihin ülkemiz ve halkımız için ulusal vatandaşlık ilkesinin benimsenmesi ve yükseltilmesidir” diye bitirdi.