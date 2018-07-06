CHP'li Göker'den hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin açıklama

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü'nün odasına izinsiz ve cebir kullanarak girdiği iddiasıyla hakkında yapılan suç duyurusuna ilişkin olarak T24'e konuştu.

Göker, "Kendisi çıkıp, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini, istikbalin simgesi Türk bayrağını yıkıntılar içinde bıraktığı için özür dileyeceğine, suç duyurusunda bulunuyor" dedi.

Göker, cebir kullandığı iddialarına ilişkin olarak "Cebir iddiaları doğru değil, hekimim ben. Hem milletvekili olarak, hem hekim olarak böyle bir şey yapmam mümkün değil" diye konuştu.

Göker, "Makam odası nasıl kitle olur. Hangi resmi dairede var. Tüm bunlara sığınıp böyle hareket etmek koltuk mücadelesinden başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve İl Başkanı Barış Ayten, 11 Eylül'de, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve yıkımına başlanan merkez Atatürk Caddesi'ndeki Gazi İlkokulu'na gitti. Göker ve Ayten, okul binasının dış duvarında asılı duran Türk bayrağı ve Atatürk posterini indirdi. Göker ve Ayten, yanlarına aldıkları bayrak ve posteri, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram'a teslim etmek üzere makamına gitti. Müdür Bayram'ın özel kalemine gelen Göker ve Ayten, sekreterine Bayram'ı ziyarete geldiklerini söylemesini istedi. Bayram'ın makamına giren sekreter kısa süre sonra dışarı çıktı. Göker'in, "Kiminle görüşüyor içeride" diye sorduğu sekreter, "Şube müdürü ve müdür yardımcımız var. Randevu olmadığı için kabul etmiyor" yanıtını verdi. Sonrasında Göker, "Ben gireyim" deyip kapıya yöneldi. Sekreterin engellemelerine rağmen Göker ve Ayten, kapıyı açıp Bayram'ın makamına girdi.