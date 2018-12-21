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CHP'li Göker: Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz

Erdoğan, "Bu millet patlatır enseni" demişti

21 Aralık 2018 10:18

CHP milletvekili Mehmet Göker, Meclis'te yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Bu millet patlatır enseni," sözleriyle hedef gösterdiği gazeteci Fatih Portakal'ın resmini göstererek "Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal'ı size yedirtmeyiz" dedi.

CHP Burdur milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı  Göker, mecliste yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefinde olan isim Fatih Portakal’ı savundu.

Göker, “Bu ülkenin bir cumhurbaşkanı Denizli’de yaptığı bir konuşmada, herkesin cumhurbaşkanı olduğunu unutarak bizim için saygın, sizler için muhalif olan bir kişiye ‘terörist’ dedi,” ifadelerini kullandığı konuşmasının sonunda kürsüye getirdiği poşetin içerisinden "Bakın bu portakal, bu mandalina, bu da Fatih Portakal” diyerek sunucu Portakal’ın fotoğrafını çıkardı.

Göker, “Buradan size sesleniyoruz: Portakalı soyup yiyebilirsiniz ama Fatih Portakal’ı size yedirtmeyiz” diyerek konuşmasını noktaladı.

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