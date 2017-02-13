CHP'li Gök: Cumhurbaşkanı ve iktidar telaş içerisinde, tablo onlar açısından iyi değil!

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bazı bakanların 'Hayır' oyu verecekleri 'terörist' diye niteleyen sözlerini eleştirerek, "Cumhurbaşkanı ve iktidar telaş içerisinde. Tablo onlar açısından iyi değil, 'Hayır' diyenleri niye suçluyorlar, çünkü çaresizler" ifadesini kullandı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gök, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet sözcüleri Türkiye'yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar" dedi.

"Hayır diyenleri suçlayacaksanız referandumu yapmayın"

"Hayır diyenleri suçlayacaksanız referandumu yapmayın" diyen Gök, "Nasıl söylersin sen bunları Sayın Cumhurbaşkanı? FETÖ'yü biz mi himaye ettik, FETÖ'cü kadroları CHP mi yerleştirdi? Şimdi kalkmışlar utanmadan, sıkılmadan, referandumda sonucunu bildikleri için, bir algı operasyonu yaratmaya çalışıyorlar. Biz bunlarla meşgul değiliz. Biz halkımızla meşgulüz" diye konuştu.

"Hayır' diyenleri niye suçluyorlar? Çünkü çaresizler"

"Cumhurbaşkanı, Başbakan, hükümet sözcüleri Türkiye'yi bölen, kutuplaştıran bir dil kullanıyorlar. Bu dili derhal ortadan kaldırmalılar. Hani milli irade? 'Hayır' diyenleri suçlayacaksanız bu referandumu niye yapıyorsunuz? 'Halkımıza soracağız, ister kabul eder, ister etmez' diyordunuz. Etmeyenleri niye suçluyorsunuz? Çünkü çaresizler."

"Tablo onlar açısından iyi değil, halk niye 'Hayır' diyeceğini anladı"

Referandum sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve iktidar mensuplarının açıklamalarına da dikkati çeken Gök, "Cumhurbaşkanı ve iktidar telaş içerisinde. Tablo onlar açısından iyi değil" ifadesini kullandı.

Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halk, niçin 'Hayır' diyeceğini anladı. İktidar partisi ve Cumhurbaşkanı niçin 'Evet' denilmesi gerektiğini anlatamadılar, anlatamıyorlar da. Sıkıntı burada. İşin kolaycılığına kaçarak, 'CHP şunlarla beraber, bunlarla beraber' diyorlar. Biz halkımızla beraberiz."

"Akademisyenlerin ihracı Türkiye'nin itibarını zedeledi"

Gök, Bakanlar Kurulunun 2 Ocak 2017 tarihli kararı sonrası KHK ile çok sayıda kişinin kamudan ihraç edildiğinin, ancak bu kapsamdaki bazı kişilerin göreve iadesine ilişkin kararların da aynı tarihli olduğunu iddia etti.

KHK ile akademisyenlerin ihracına da değinen Gök, haksız ve yersiz kararlarla bilim insanlarına karşı kıyım yapıldığını öne sürdü.

"Hitler faşizminin yaşandığı dönemde Almanya'da da benzer ihraçlar oldu. Alman faşizminin ülkeden koyduğu bu bilim adamlarına, Türkiye kucağını açtı" diyen Gök, akademisyenlerin ihracının Türkiye'nin itibarını zedelediğini belirtti.

Numan Kurtulmuş: Her 'Hayır' diyen terörist değildir; Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız asla bunu söylememiştir!