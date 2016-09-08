CHP'li Gök: Belediyelere kayyım atanması farklı kırılganlıklar yaracak nitelikte

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, DBP’li belediyeler Silvan ve Sura'a kayyım atandığı yönündeki haberlere ilişkin, durumun siyasette çok farklı kırılganlıklar yaratacağı uyarısında bulundu. Gök, Silvan ve Sur’da gerçekleştirileceği iddia edilen kayyum atamalarına ilişkin şöyle konuştu:

“Bu kayyum düzenlemesi Meclis’te dört partinin ortak önergesi ile görüşülmekte olan yasadan çıkarılmıştı. AKP’nin bu kayyum düzenlemesini varılan ortak mutabakata rağmen KHK ile getirmesi ve uygulaması siyasette çok farklı kırılganlıklar yaratacak niteliktedir.

“Bir suç varsa belediye başkanı hakkında yapılacak işlemler bellidir. Bu yasal sürecin takip edilmesi gerekirdi.

“Biz OHAL’in kapsamı ve amacı dışında çıkartılan KHK’ler AYM’ye götürmek için çalışmamızı yürütüyoruz.”