CHP'li Gök, AKP'li Üstün'ü istifaya çağırdı

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

CHP Ankara Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme komisyonu Üyesi Levent Gök, Bosna’da tecavüze uğrayan kadınların doğurduklarını söyleyen, kürtajın yasaklanmasını isteyen komisyon başkanı AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’e istifa çağrısı yaptı. Gök, “Bu konuda görüş sergileyecek tıbbi bilgisi de yetkisi de yoktur. Bu açıklamalarla haddini aşmıştır. Komisyonun diğer üyelerine saygısı varsa derhal istifa etmelidir” dedi. Gök, “İktidar herhalde Sayın Üstün'e fetva vereceği bir makam bulur" diye konuştu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP’li Gök, komisyon gündeminin en önemli maddesinin Uludere olduğuna dikkat çekti.

CHP'li Gök şöyle konuştu:

Uludere ve İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı gibi çok önemli konular var komisyon gündeminde. Ülkemizin her yöresinde her gün çok sayıda insan hakları ihlalleri yaşanmakta ve gereği yapılmamaktadır. Komisyon Başkanının bu yoğun gündem maddelerinin hangisinde kamuoyunu bilgilendirdiğini ve görüşünü açıkladığını gördünüz? Tutuklu vekiller konusunda, düşüncelerini açıklamaları nedeniyle tutuklu ve mahkum olmuş gazeteci ve aydınlar konusunda şimdiye kadar ettiği bir cümle bulunmakta mıdır? Adil yargılanma ve tutukluluk sürelerinin uzunluğu kendisini hiç mi ilgilendirmemektedir. Komisyon Başkanı ısrarla, Başbakan'ın talimatıyla kendisine vazife olmadığı halde kürtaj ve tecavüzle ilgili görüşlerini açıklamaya devam etmiştir. Komisyon Başkanı'nın bu telaşının ve çabasının altındaki gerçek, halen çalışmalarını sona erdiremediği Uludere raporudur. Ancak Uludere olayını gündemden düşürmeye yönelik bu çıkışları nafiledir. Kamuoyu vicdanı bu tutum ve davranışların elbette bir hesaplaşmasını yapacaktır. Türk Ceza Kanunu'nun, kürtaj süresini 10 hafta olarak belirleyen maddesi 2004 yılında AKP'nin oylarıyla hazırlanmıştır. Bu konu Komisyonun gündeminde hiçbir zaman yer almamış bir konudur.