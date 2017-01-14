T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'li Gök: AKP milletvekili "İlk dört madde değişebilir" dedi; cumhuriyet yıkılmak isteniyor; Bahçeli nerede!

AKP'li İsmail Aydın'ın "İleride ilk 4 madde değiştirilebilir" sözlerine tepki...

14 Ocak 2017 21:58

"İleride gerekirse anayasanın ilk 4 maddesi de değiştirilebilir" diyen AKP'li İsmail Aydın'a tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yıkılmak isteniyor, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kurulan tuzaklar var yalanlar var, gizlenen gerçekler var" dedi. Gök, "AKP Grup Sözcüsü aynen dedi ki; 'Gerekirse anayasanın başlangıç maddeleri değişebilir.' MHP nerede, Bahçeli nerede. Cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum diyor ki bu değişiklik sadece bir başlangıç, daha sonra başka maddelerle istediğimizi yapacağız diyor. Burada koskoca bir yalan bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yıkılmak isteniyor, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kurulan tuzaklar var yalanlar var, gizlenen gerçekler var. Bu gizlenen gerçeklere bilerek ya da bilmeyerek ortak olanlar var. Bu tuzağı bozalım, bu tuzak Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik bir tuzaktır.

AKP Grup Sözcüsü aynen dedi ki; "Gerekirse anayasanın başlangıç maddeleri değişebilir." MHP nerede, Bahçeli nerede. Cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum diyor ki bu değişiklik sadece bir başlangıç, daha sonra başka maddelerle istediğimizi yapacağız diyor. Burada koskoca bir yalan bozulmuştur.

Bu acı gerçek, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yöneliktir. Bunu yapanlar, şimdi kendilerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Şimdilik bunu yapalım, daha sonra neler göreceksiniz diyorlar. Burada bir tiyatro oynanıyor, bu tuzağa düşmeyelim. Bu yalanların ardındaki planları biz biliyoruz, rejimi değiştirmeye çalışıyorlar. Buna aldanmayalım, her yerde örgütlenelim.

Bu anayasa değişikliği buradan geçerse sokak sokak örgütlenerek laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasına izin vermeyelim. AKP'nin sinsi planı deşifre oldu, buna destek verenlerin bu işin neresinde duracağını açıklaması gereken bir tablo yaşıyoruz. Artık niyetler, arzular gizlenemez hale gelmiştir. Meclis kürsüsünden ifade edilebilir hale gelmiştir.

Laik cumhuriyetimizi sonuna kadar koruyacağız. Bunun için yayın yaptırmıyorsunuz, bunun için gizliyorsunuz. Bu tablonun ucu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasına gidiyor. Biz CHP'li vekiller olarak sizler adına mücadele veriyoruz, bizden desteklerinizi esirgemeyin
 

ETİKETLER

chplevent gökakpak partiilk dört madde

İlgili Haberler

TBMM'de sabaha kadar süren mesaide, anayasa teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi

İşte kabul edilen maddelerin içerikleri ve Genel Kurul'da yaşananlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24