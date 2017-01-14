CHP'li Gök: AKP milletvekili "İlk dört madde değişebilir" dedi; cumhuriyet yıkılmak isteniyor; Bahçeli nerede!

"İleride gerekirse anayasanın ilk 4 maddesi de değiştirilebilir" diyen AKP'li İsmail Aydın'a tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yıkılmak isteniyor, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kurulan tuzaklar var yalanlar var, gizlenen gerçekler var" dedi. Gök, "AKP Grup Sözcüsü aynen dedi ki; 'Gerekirse anayasanın başlangıç maddeleri değişebilir.' MHP nerede, Bahçeli nerede. Cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum diyor ki bu değişiklik sadece bir başlangıç, daha sonra başka maddelerle istediğimizi yapacağız diyor. Burada koskoca bir yalan bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet yıkılmak isteniyor, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kurulan tuzaklar var yalanlar var, gizlenen gerçekler var. Bu gizlenen gerçeklere bilerek ya da bilmeyerek ortak olanlar var. Bu tuzağı bozalım, bu tuzak Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyeti ortadan kaldırmaya yönelik bir tuzaktır.

AKP Grup Sözcüsü aynen dedi ki; "Gerekirse anayasanın başlangıç maddeleri değişebilir." MHP nerede, Bahçeli nerede. Cumhurbaşkanının baş hukuk danışmanı Mehmet Uçum diyor ki bu değişiklik sadece bir başlangıç, daha sonra başka maddelerle istediğimizi yapacağız diyor. Burada koskoca bir yalan bozulmuştur.

Bu acı gerçek, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya yöneliktir. Bunu yapanlar, şimdi kendilerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Şimdilik bunu yapalım, daha sonra neler göreceksiniz diyorlar. Burada bir tiyatro oynanıyor, bu tuzağa düşmeyelim. Bu yalanların ardındaki planları biz biliyoruz, rejimi değiştirmeye çalışıyorlar. Buna aldanmayalım, her yerde örgütlenelim.

Bu anayasa değişikliği buradan geçerse sokak sokak örgütlenerek laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasına izin vermeyelim. AKP'nin sinsi planı deşifre oldu, buna destek verenlerin bu işin neresinde duracağını açıklaması gereken bir tablo yaşıyoruz. Artık niyetler, arzular gizlenemez hale gelmiştir. Meclis kürsüsünden ifade edilebilir hale gelmiştir.

Laik cumhuriyetimizi sonuna kadar koruyacağız. Bunun için yayın yaptırmıyorsunuz, bunun için gizliyorsunuz. Bu tablonun ucu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkılmasına gidiyor. Biz CHP'li vekiller olarak sizler adına mücadele veriyoruz, bizden desteklerinizi esirgemeyin

