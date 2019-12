-CHP'Lİ GENÇLERE 9 BİN 448'ER LİRA CEZA ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Ankara'nın çeşitli yerlerine sprey boyalarla yazı yazdıkları iddiasıyla haklarında işlem yapılan CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişiye, Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 9 bin 448'er lira ceza kesildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 2 Eylül'deki toplantısında, 15 Ağustos 2010 tarihinde Ankara'nın çeşitli yerlerine sprey boyalarla ''Tayyip gidecek, Gökçek gelecek'' yazdıkları belirlenen ve bir süre sonra polis tarafından yakalanan Eren Kurt, B.Y ve B.G'nin durumları ele aldı. Toplantıda söz konusu kişilerin 8 ayrı noktada köprü ve alt geçitlere sprey boyalar yazılar yazdıkları ifade edilerek, toplam 3 bin 870 metrekare alana, ''yağlı boya ile yazı yazarak görsel ve çevre kirliliğine sebebiyet verdikleri'' gerekçesiyle para cezası kesilmesi kararlaştırıldı. 608 sayılı Belediye Cezalarına İlişkin Kanun ile Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca Eren Kurt, B.Y. ve B.G'ye her bir eylem için 143 lira idari ceza verilirken yazıların söz konusu alanlardan silinmesi için de yapılan işlemlerle, para cezası 9 bin 448 liraya yükseldi. Encümen kararı Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından taraflara tebliği edildi. Ceza alan 3 kişiden B.Y ve B.G'nin üniversite öğrencisi olduğu, Eren Kurt'un ise Antalya'da ticaretle uğraştığı öğrenildi. Cezanın tebliğ edildiği eski CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Eren Kurt, karara itiraz edeceklerini bildirdi. 24 Kasım'da tebliğ edilen cezanın çok ağır olduğunu savunan Kurt, ''Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bizim üzerimizden CHP'ye vurmaya çalışıyor. Bu siyasi bir olaydır, ceza da siyasidir.'' dedi.