-CHP'Lİ GENÇLERDEN YÖNETİME TEPKİ İZMİR (A.A) - 14.06.2011 - CHP Gençlik Kolları'nın eski Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, ''Partimizin daha tutarlı bir siyaset anlayışı ile yola devam etmesini istiyoruz'' dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan CHP'li bir grup genç adına basın bildirisini okuyan Arslan, yeni CHP tarafından konulan iktidar hedefine ulaşılamamasının sorgulanması gerektiğini savundu. CHP'nin köklerinin, bağımsızlık mücadelesi vermiş Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne uzandığını, ancak son bir yıldır uluslararası güçlerin ve yerel işbirlikçilerinin dizaynına maruz kaldığını öne süren Mustafa Arslan, şunları söyledi: ''İsminin önüne yeni sıfatı getirilerek neoliberal bir çıkış yapmayı hedefleyenler, merkez sağdaki tabela partilerinden aday göstererek oyların artacağından medet umanlar, partinin örgüt emekçilerini dışlayarak oy artışı sağlayacağını düşünenler, hatırlamalıdırlar ki 1977 seçimlerinde CHP yüzde 40'ları aştığında bunu daha çok sola açılarak yapmışlardır. AKP'nin ekonomi politikasını beğendiğini söyleyen ve CHP'ye oy vermediğini televizyon ekranlarından ifade eden PM üyesi acaba AKP'ye yine oy vermiş midir? Kendisinin Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu olmadığını ifade eden Genel Başkan Yardımcımız AKP'ye oy vermiş midir? Fethullah Gülen'in aydın bir insan olduğunu söyleyen PM üyesi, acaba CHP'ye oy vermiş midir?'' CHP'li gençler olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını kaydeden Arslan, ''Uluslararası sömürü toplumunun bir parçası olmayı reddediyoruz. Bu yüzden partimizin daha tutarlı bir siyaset anlayışı ile yola devam etmesini istiyoruz'' dedi. Kurultayın bir an önce toplanıp parti politikalarını, ideolojisini ve organlarını gözden geçirmesi gerektiğini savunan Mustafa Arslan, yeni CHP söylemine son verilmesini istedi. Mustafa Arslan, alınan sonucun bir seçim yenilgisi olduğunu, bu yenilgide en büyük payın belediyeler ve örgüt arasında koordinasyonu sağlamakla görevli olan İl Başkanlığı'na ait olduğunu sözlerine ekledi.