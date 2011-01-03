CHP'li gençlerden 'Vatandaşı Susturma' oyunu

T24- Başkent Ankara'da CHP Gençlik kolları ilginç bir eyleme imza attı. CHP'li gençler, 'AKP Olimpiyatları' adını verdikleri eylemle hükümeti hazırladıkları yarışmalarla eleştirdi.

Akşam gazetesinde yayımlanan habere göre, partili grup, Sakarya Caddesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında 3 grup halinde yarıştı. 'Kağıttan gemicik yapma', 'gömlek değiştirme', 'sınav merkezinden soru kaçırma', 'vatandaşı susturma' ve 'çuval doldurma' ve 'yurtdışından oy kullanma' adlarıyla yarışmalar düzenlendi. Hükümetin eleştirildiği etkinlikte, birinci olan partiliye de temsilen 'AKP Genel Başkanlığı Mazbatası' verildi.