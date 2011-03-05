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Politika

CHP'Lİ GENÇLER ''UĞUR MUMCU''YA KARANFİL BIRAKTI ANKARA (A.A)

05 Mart 2011 16:07

-CHP'Lİ GENÇLER ''UĞUR MUMCU''YA KARANFİL BIRAKTI ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - CHP Gençlik Kolları üyeleri, Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto ederek, gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.  Gençlik Kolları üyeleri Mumcu'nun evinin bulunduğu sokaktaki, Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı. Burada bir açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnanç Yıldız, yaşanılan süreçte artık tek hedefin gazeteciler olduğunu söyledi.  Yıldız, şunları kaydetti: ''Artık öyle bir zamandan geçiyoruz ki sabah uyandığımızda bir gazetecinin evinin ve ofisinin aranması, gözaltına alınmasına hiçbirimizi şaşırtmıyor. Basın üzerine yapılan bu baskıların sebebi açıktır. Kendisinden başka kimsenin düşüncesine değer vermeyen iktidar, kendisini eleştiren basın emekçilerini yıldırmaya çalışıyor. Kendi çıkardığı yasalarla terör örgütü üyelerinin tahliye edilmesinde yargıyı suçlayan iktidar, bugün 'savcılık herhalde bazı bilgilerden, bazı belgelerden hareketle böyle bir adım atıyor' diyerek, kendince yargıya güvenilmesi gerektiğini vurguluyor. Şimdi sormak lazım, senin talimatınla gazeteci avına çıkan yargıya mı güvenelim, yoksa bağımsız olması gereken yargıya mı?'' Açıklamanın ardından sloganlar atan gençler, Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü yere karanfil bıraktılar. 

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