CHP'li Genç, Dersim için tazminat teklifi vermişti

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Dersim katliamı için devlet adına özür dilemesinin ardından bu yaklaşımın devletin öldürülenlerin ailelerine tazminat da ödemesi gerektiği tartışması başladı. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, geçen yasama döneminde Dersim olayları nedeniyle zarar görenlere devlet tarafından tazminat ödenmesi önerisini içeren yasa teklifi vermişti.

Kamer Genç'in Şubat 2010'da TBMM Başkanlığı'na verdiği yasa teklifi, "1937-1938 Yıllarında Tunceli İlinde Yapılan Askeri Harekâtta Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi” başlığını taşıyor.

Teklifin genel gerekçesinde, 1937-1938 yıllarında yaşanan olaylara dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanılıyor:

“1937-1938 yıllarında yapılmış olan ciddi askeri operasyonlar neticesinde haksız yere öldürülen, yaralanan ve zorla göç ettirilen vatandaşlar olmuştur. Bu fiili gerçekler karşısında Tunceli halkının maddi ve manevi acılarının tamamen dindirilmesi ve zararlarının bütünüyle tazmin edilmesi mümkün olmasa bile devletin sağlayacağı küçük bir katkı, halka yapılan zulümden duyulan pişmanlığı ifade edileceği gibi, konunun gündemden düşürülmesi açısından yararlı olacaktır.”

Teklife göre, bu kanun kapsamında yapılacak başvuruları sonuçlandırmak üzere kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde il merkezinde ve ile bağlı ilçelerde zarar tespit komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar kurulmalarını takip eden bir yıl sonunda görevlerini tamamlayacak.

Komisyon, zarar görenin veya mirasçılarının veya yetkili temsilcilerinin başvurusu halinde yasa kapsamına giren bir zararın bulunup bulunmadığını tespit edecek. Zararlar, eğer hayatta ise zarar görenin, zarar gören hayatta değilse hak sahiplerinin beyanı, adli, idari ve askeri mercilerdeki bilgi ve belgeler göz önünde tutularak hakkaniyete ve günün ekonomik koşullarına uygun biçimde komisyon tarafından tespit edilecek.