-CHP'li Genç, bursları kesiyor TBMM (A.A) - 26.08.2011 - CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu üyelerine ödediği tazminatlar nedeniyle öğrencilere verdiği bursları kesmek zorunda kalacağını'' söyledi. Genç, düzenlendiği basın toplantısında, hükümetin yargı kanalıyla ülkeyi baskı altına almaya çalıştığını öne sürdü. Konuşmalarının hakaret içermediğini savunan Genç, ''Sürekli tazminat ödemem yargının maalesef iktidarın paralellinde hareket ettiğinin göstergesidir. Başbakan ve bakanlarına ödediğim tazminatlar nedeniyle öğrencilere verdiğim bursu kesmek zorunda kalacağım. Böyle helalleşme olur mu?'' dedi. ''Hükümetin bazı davalarda kendi isteklerine göre hareket etmeyen yargıçları görevden aldığını'' ileri süren Genç, şöyle devam etti: ''Ülkede 'yargı' denilen bir kavram kalmadı. Temel hak ve özgürlükler askıya alındı. Bir kişinin isteğine bağlı hareket edilen dikta rejimi oluşturuldu. Bu yapılırken de yargı kullanılıyor. Libya'da elden para verildiği haberlerini okuyoruz. Parayı verenin bir kısmını cebine atmadığını nereden bilelim? Kimin parasını kime veriyorsun? Ülkeyi bu kadar itibarsızlaştırmaya kimin hakkı var?'' Futbolda şikeye yönelik operasyona da değinen Genç, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, NATO ihalelerine katıldığını hatırlattı. Genç, ''Yıldırım'ın, NATO ihalelerinden uzaklaştırılıp, ihaleleri kendi yandaşlarına vermek için içeri atıldığını'' iddia etti. Gazetecilerin, ''TBMM'nin iç tüzüğünde değişiklik yapılmasının planlandığını'' anımsatması üzerine Genç, ''Zaten Meclis TV'nin yayınları da kısıtlandı. Faşizan bir anlayış. Parlamentonun kapısına kilit vurmak istiyorlar'' ifadesini kullandı.