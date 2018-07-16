CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi'den istismar açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, son 6 yılda, 18 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen yaklaşık 120 bin bebek olduğunu açıkladı.

Evrensel'de yer alan habere göre, CHP'li İlgezdi, İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl kayıt altına alınan 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara bildirilmediğinin ortaya çıkması üzerine açıklama yaptı. İlgezdi “Bağcılar’da yaşanan skandal madalyonun sadece bir yüzü. Çocuk gebeliği Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor” dedi.

İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15 yaşından küçük çocuklar tarafından dünyaya getirilen bebek sayısının 2 bin 215 olduğunu söyledi. İlgezdi’nin açıkladığı verilere göre, 116 bin 816 bebeğin annesi ise 15-17 yaş grubuna mensup. Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 7 milyon 878 bin 249 bebeğin yaklaşık yüzde 2’sinin çocuklardan olduğu ortaya çıktığı belirtildi.