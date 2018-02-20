CHP'li Fikri Sağlar'dan tüzük değişikliği önerileri: Savaşı kışkırtıp barıştan bahsetmemeliyiz

CHP Mersin Milletvekili ve Birgün yazarı Fikri Sağlar, CHP'nin 9-10 Mart’ta gerçekleştireceği Tüzük Kurultayı’nda topluma umut ve cesaret verecek yeni yapıya bürünmesi gerektiğini söyledi. "İlçe ve illerde oluşan talep ve öneriler PM’de toplanıp genel politikaya dönüştürülmelidir" diyen Sağlar, "Eylemleriniz ilkelerinize ve yaşam bicine uygun olmalı. Sarayda yaşayıp fakir edebiyatı yapmamalıyız. Savaşı kışkırtıp barıştan bahsetmemeliyiz!.." önerilerinde bulundu.

Fikri Sağlar'ın, "Zeytindalı ve CHP tüzüğü!" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

‘Zeytindalı Operasyonu’ dün itibariyle bir ayı geçti!..

31 Şehit verdiğimiz bu savaşta (RTE konuşmasında savaş olduğunu beyan etti) yeni bir gelişmeyle karşı karşıyayız!..

Haber şu; “Afrin, Suriye resmi güçlerine bırakılacak. Yani Esad’a teslim edilecek!..”

Kısacası yeni kaosla karşı karşıyayız!.

AKP Genel Başkanı dünyanın parasını harcayarak ve de hamasi nutuklar atarak bir ayı aşkın süredir TSK’yı Afrin’e doğru götürüyordu…

Tanklarımız toplarımızın önünde Esad’a karşı kurdurulmuş Özgür Suriye Ordusu vardı. Havuz medyası da bir aydır teröristlerin nasıl temizlendiği ile ilgili haberler yapıyordu…

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Tam da AKP Genel Başkanı’nı partisinin il kongrelerinde bu kanlı oyundan kahramanlık hikayelerini çıkartırken birden Afrin’in gerçek sahipleri “biz oraya geliyoruz” deyince ne oldu?.. Niye afalladık!..

İş neden değişiverdi… Şimdi ne olacak?!

Afrin, Suriye’nin bir şehri. Doğal ki Suriye ordusu kendi kentine girmek isteyecek!. Üstelik AKP Genel Başkanı aynı zamanda Rusya ve İran’la birlikte Suriye’nin bölünmesine karşı olduğu ve Esad’ı korumakla ilgili antlaşma yapmış olmasına rağmen!... İktidarın dünkü paniğini neye yormalıyız!.

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Afrin’de TSK Esad’la karşı karşıya kalır!” diyerek yeni bir gerçek bir savaş sayfası açmasını nasıl karşılamalıyız?!.

Şayet Çavuşoğlu söylediğinin farkındaysa ülke bu günden daha da vahim bir duruma sürükleniyor!..

Bir ayın sonunda Türkiye en yakın komşusuyla savaşır hale getirilmesinin hesabını kim erecek?! Akacak kanın sorumlusuna ne yapılacak?!.. Suriye ile aramızda kanlı bir savaşa dönüşecek bu maceraya artık son vermek gerekir!.. Halkın ve Meclis’in bu konuya el koymasının zamanı gelmiş hatta geçmektedir!...

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Bu durumdan çıkarılması gereken tek ders;

Barış için demokrasi, demokrasi için de CHP’nin var gücü ile demokrasi güçlerini bir araya getirme çalışmasını hızlandırmasıdır!.

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CHP yaklaşan Tüzük Kurultayı’nda topluma umut ve cesaret verecek yeni yapıya bürünmelidir.

Daha doğrusu sosyal demokrat olan bir kitle partisinin işleyişini sağlayacak yeniden sol bir tüzüğe kavuşmalıdır. Bilinmeli ki; “Parti içinde demokrasi kurulması, Türkiye için de tam demokrasinin oluşturulmasının temeli olacaktır!..”

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Ayrıca değişen rejimin getirdiği Cumhurbaşkanlığı sistemi, elinde tuttuğu OHAL’i kullanarak her türlü hukuksuzluğu yapması ve adaleti yok sayması nedeniyle CHP’nin laik demokratik Cumhuriyet’in değerlerini koruyabilmek adına örgütlenme ve strateji doğrultusunda çoğulcu ve katılımcı ve de halka güven vererek tabana yayılması gereğini ortaya çıkmıştır… CHP’nin daha dinamik ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir örgüt yapısına kavuşması ve parti içi demokrasinin gerçek bir sosyal demokrat partide olması gerektiği gibi işletilebilmesi şarttır.

Örgütünü merkeze alan bir parti tüzüğüne ihtiyaç vardır.

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Sol bir parti, ideoloji, örgüt ve eğitimli üyeden oluşur!..

Emek odaklı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, üretken bir ekonomide adil paylaşımı sağlamak üzere örgütlenmesini yapar.

Şunu bilir ki, kendisini ifade etmekten korkmayan bir toplum, hak ve hukuk temellidir.

Gelişimin yöntemi değişim olduğunu bilerek kültürel gelişmeyi öne çıkarır.

Kültürel gelişme hem demokratikleşmeyi hem de ekonomik kalkınmayı sağlar.

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CHP ideolojisine uygun, bilinçli, Türkiye’yi ve dünyayı tanıyan üye ile yola çıkmalıdır...

Bu nedenle tüzüğünde üyeyi başa almalıdır.

Üyeler;

Siyasi partiler yasasının üyelikle ilgili koşullarının yanı sıra CHP üyesi partiye başvurusu sonrası iki safhadan geçmelidir.

Aday üye; 3 ay boyunca ilçesinin eğitim görevlisi ve ilgili yöneticinin denetiminde teorik ve eylemsel eğitim ve öğrenim görür. 3. ayın sonunda başarılı olduğu an, en az bir STK üyesi olması koşuluyla Asil üyeliğe geçer.

Asil üyeliği sırasında periyodik eğitim almaya devam eder. Parti organlarınaseçilebilmek için en az 2 yıl asil üye olması gerekir.

Üyelik koşullarını yerine getirmeyenin seçme ve seçilme hakkı askıya alınmalıdır. Üyelerin üzerinde durulmasının nedeni, partinin tüm görevlerine yapılacak seçimleri bütün üyeler oylarıyla belirlemelidir... Karar mekanizması ne kadar daraltılırsa doğru aday bulmak o kadar zorlaşır. Ortak akıl, eğitilmiş üyelerin parti militanı haline gelmesiyle daha etkin olarak ortaya çıkar.

Ayrıca partiyi temsil edecek adayları belirleme hakkının sürekli kendinde olduğu bilincinde olan üye, halkın taleplerine daha hassas yaklaşacaktır.

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İlçe, il başkanları ve yönetimleri, belediye başkanı ve meclis üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan ile parti meclisi üyeleri, tüm üyelerle seçilmelidir.

İlçe ve il kongrelerinden 21 gün önce il ve ilçe başkan ve yönetimleri, il ve ilçe kongre delegeleri tüm üyelerle belirlenir.

İlçe ve ilçe kongrelerinde delegeler önceden seçilmiş başkan, yönetim ve üst kurul delegeleri, kurultay da dahil onaylar. Onaylama süreci uzun sürmeyeceği için il ve ilçe kongreleri, ibra işlemleri sonrasında gelecek dönemin çalışma programları, yerel sorunların çözüm taleplerine uygun kararlar alınmasıyla zamanı doğru etkin kullanırlar…

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Genel başkan ve parti meclisi üyeleri Türkiye’deki tüm üyeler tarafından seçilir. 45 gün öncesinden tüm adayalar Genel Merkez tarafından ilçelere bildirirler. Aynı gün yapılan seçimde kazanan genel başkan ve PM üyeleri kurultayda onaylanır. Böylece 1. gün genel başkan ,2. gün PM seçiminden başka bir şey yapmayan Kurultay, partinin hedefleri ve politikalarını belirlemekle toplanmış olur. Kurultaylar kısır çekişmelerden çıkar, halka umut verir hale gelir.

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Sol bir parti lider partisi değildir.

İlçe ve illerde oluşan talep ve öneriler PM’de toplanıp genel politikaya dönüştürülmelidir.

Bu nedenle MYK yapısı da değişmelidir. MYK, PM içinden çıkmalıdır.

Partinin mutlaka örgütün etkin olması, söz ve karar hakkını aşağıdan yukarıya doğru sağlıklı kullanabilmesi ve de tek adam anlayışından uzaklaşılması için güçlü bir ikinci adama ihtiyaç vardır. Bu da genel sekreter olmalıdır. Genel sekreter, genel başkana vekâlet etmelidir.

Genel sekreter, MYK içinden PM tarafından seçilmelidir.

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Sosyal demokrat partinin ilkeleri toplum içinde yaygınlaşmasına dönük bir örgüt ve bilinçli bir üye yapıyla başarı mutlaktır.

Son olarak tüzüğe CHP parlamenter demokratik sisteme geçene kadar genel başkanı şayet Cumhurbaşkanı seçilmişse yemin töreninden önce partisinden ayrılacağını tüzüğüne yazmalıdır.

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Partiler ve de insanlar düşündüklerini söylemekte özgür olmalı. Ancak bilinmeli ki sözlere güvenebilmek için ilkelerinizle özdeşlemelisiniz.

Yani eylemleriniz ilkelerinize ve yaşam bicine uygun olmalı.

Yani sarayda yaşayıp fakir edebiyatı yapmamalıyız.

Savaşı kışkırtıp barıştan bahsetmemeliyiz!..

İki yüzlü davrananlardan hesap sorabilmek için güçlü bir parti yapısı demokrasi için temel ihtiyaçtır!..