CHP'li Fikri Sağlar, Mersin için aday oldu

Devlet ve Kültür eski Bakanı, CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sağlar adaylığını 31 Temmuz günü Mersin’de düzenlenecek bir törenle açıklayacak.

Yerel seçimlere 8 ay kala CHP’deki belediye başkan aday adayları netleşmeye başlıyor. Gazeteport'un haberine göre İlk olarak, Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladı. İkinci açıklama da Fikri Sağlar’dan geldi. Sağlar da Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu.

Sağlar, yaptığı açıklamada, ‘’ 31 Temmuz günü Mersin’de düzenlenecek bir törenle, aday adaylığımı açıklayacağım. Yurttaşlarımızın Mersin’de CHP’yi yine iktidara taşıyacağına inanıyorum’’ dedi.

Mersin’de son yerel seçimi 135 bin ve yüzde 30 oy ile CHP’li Macit Özcan kazanmış, MHP ise Mahmut Tat ile, 109 bin oy ve yüzde 24 oranına ulaşmıştı. AK Parti adayı Mustafa Eyiceoğlu ise, üçüncü sırada yüzde 21 ve 93 bin oyda kalmıştı.

Mersin’de 3. parti olan AK Parti, bu ilde seçimi kazanabilmek için Ekonomi bakanı Zafer Çağlayan kozunu kullanmayı planlıyor. Çağlayan’ın Mersin Büyükşehir’e aday yapılması düşünülüyor. MHP ise yarışa Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ya da Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ile girecek.