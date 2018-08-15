CHP'li Fethi Gürer'den kanun teklifi: Emeklilerden ilaçta katkı payı alınmasın

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerden ilaçta katkı payı alınmaması için kanun teklifi verdi. Gürer, “Emekliler zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Emeklilerin sağlıkta ödedikleri katkı payı kaldırılmalıdır. Emeklilerde yaşa takılanlarda mağdur, intibak nedeni ile mağdur olanlar da var. Ücretlerin yetersizliği tüm emeklileri doğrudan etkiliyor” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Gürer, yaşanan ekonomik sorunları hatırlatarak, geçen dönemde de gündeme taşıdığı emeklilerden ilaçta katkı payı alınmaması için vermiş olduğu kanun teklifini yeniledi. Ekonomik sorunların ağırlaştığı bu süreçte en mağdur olan kesimin emekçiler ve emekliler olduğuna dikkat çekerek, kısmi iyileştirme sayılacak uygulamaların bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, emeklilerin sağlıkta ödediği katkı paylarının, bütçelerinde ciddi bir kalem oluşturduğuna dikkati çekerek, “Emekliler zor koşullarda yaşamlarını sürdürmektedir. Sosyal devlet olmanın gereği olarak emeklilerin sağlıkta ödedikleri katkı payı kaldırılmalıdır. Emeklilerin yaşamlarını bu uygulama iyileştirmeye yetmez ama sağlıkta olsun bir nebze iyileştirme sağlanmış olur. Emeklilerin sosyal yaşamlarını iyileştirilmesi için yapılan düzenlemeler yetersiz kalmaktadır. Sonuçta her çalışan emekli olacak. Emeklilere sahip çıkılması şarttır” diye konuştu.