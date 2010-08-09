CHP'li 'evet'çi milletvekili istifa etti

T24 - Referandumda evet oyu kullanacağını açıklayan Ankara milletvekili Eşref Erdem CHP’den istifa etti.

Referandum’da evet oyu vereceği için CHP tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Ankara milletvekili Eşref Erdem partisinden istifa etti.

“Mahalle Baskısı derken içimizdeki baskıyı da görmeliyiz” diyen Eşref siyasi hayatına bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

Erdem, Gordion Otel'de düzenlediği basın toplantısında, partisinden istifa ettiğini söyledi.

Erdem, ''Ben siyasette ömrümün sonuna gelmişim, sol, CHP bugüne kadar bana çok şey verdi. Kendi çapımda 37 yıldır kayıtlı üyesiyim. 40 yıla yakın bir süredir oraya hizmet ediyorum. Bundan bir pişmanlıkta duymuş değilim. Ama geldiğimiz noktada maalesef, böyle bir disiplin işlemi ile karşı karşıya kaldım'' dedi.

Partisinden istifa ettiğini bildiren Erdem, istifa dilekçesini öğleden sonra partiye sunacağını açıkladı.

Gürsel Tekin düğümünü çözmek için toplanan CHP Parti Meclisi'nden referandumda "evet" oyu vereceğini açıklayan Erdem için disipline sevk kararı çıkmıştı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, Erdem'i YDK Başkanlığı'na sevk yazısında, ''Parti Meclisi'nin 4 Ağustos 2010 günü yaptığı toplantıda, PM üyelerinin önerisi üzerine Eşref Erdem'in 1 Ağustos 2010 tarihinde Sabah Gazetesi'ne verdiği demeç görüşülmüştür'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sevk yazısında, Erdem'in referandumda ''hayır'' oyu için çalışan CHP'lilerin emeğini yok saydığı ifade edilerek şunlar kaydedildi;

''Anılan demeçte Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan gibi davranamadığı, Genel Sekreterin 'Korkunç bir tertiple' Kemal Kılıçdaroğlu;nu Genel Başkanlığa taşıdığı gibi disiplin suçu oluşturan sözleri yanında Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulması konusunda Ankara Milletvekili Eşref Erdem, 'Bir yurtsever olduğum için 'Evet' diyorum ve bence CHP'li, MHP'li AKP'li kim olursa olsun bütün aydın ve demokrat sağduyulu insanların da Anayasa değişikliğine 'Evet' demesi gerekiyor' şeklinde değerlendirme yapmış ve 1 Ağustos 2010 Pazar günkü Sabah Gazetesi'nin manşetinde '35 yıllık bir CHP'li olarak darbe anayasasının değişmesine açıkça 'Evet' diyorum' cümlesi yayınlanmıştır. Çalışmaların Sayın Genel Başkanımız ve tüm CHP örgütü, milletvekilleri ve parti kademeleri tarafından başarı ile yürütüldüğü bilinmektedir.

Ankara Milletvekili Eşref Erdem, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'lilerin yurtsever olmadığını demokrat sağduyulu olmadıklarını dolaylı yoldan söyleyerek toplumda CHP üzerinde kuşku ve şüphe uyandırmaya çalışmış, 'Hayır' oyu için çabalayan CHP'lilerin emeğini yok saymıştır.''

Erdem'in açıklamalarının, parti tüzüğünün 70. maddesinde belirtilen, ''Parti suçlarına uygunluk oluşturduğunun'' açıklandı.