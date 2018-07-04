CHP'li eski milletvekili: Parti tabanından gelen ciddi bir tazyik var, engellenemez noktada olgunlaşıyor

CHP’nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, genel başkan koltuğuna talip olmasıyla başlayan olağanüstü kurultay restleşmesinde saflar şekilleniyor. Genel başkanlık için değişimin zorunlu hale geldiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan sonra kurultay çağrısına bu seçimde listeye giremeyen eski milletvekillerinden de destekler geliyor.

Eski CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, T24’e yaptığı açıklamada daha önce de partinin değişim ihtiyacını dile getirdiğini hatırlattı ve “Bu değişime dikkat çeken parti örgütlerimiz var. Parti tabanından gelen ciddi bir tazyik var, engellenemez noktada olgunlaşıyor” diye konuştu. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan parti içi tartışmalara girmeden, yıpranıp, örselenmeden, sağduyulu bir şekilde bu sürecin kurultay kararıyla aşmasını beklediklerini ifade etti.

"Genel merkez yöneticilerinin açıklamaları yakışıksız, nezaketsiz"

25 ve 26. dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da yaptığı yazılı açıklamasında, olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olduğunu savunarak genel merkez yöneticilerinin bu yöndeki açıklamalarını ‘ayak direme, inatlaşma, ikballerini koruma çabası’ olarak nitelendirdi. CHP’de belirlenen saflar ışığında açıklamalar şöyle.

CHP’nin geçen dönem Ankara Milletvekili Necati Yılmaz: Partinin değişim ihtiyacını daha önce söylemiştim. Bu değişime dikkat çeken parti örgütlerimiz var. Parti tabanından gelen ciddi bir tazyik var, engellenemez noktada olgunlaşıyor. CHP’nin son 10 yılda yaşadığı seçim kayıpları, iddialarını güçlü bir biçimde ortaya koyamaması, Türkiye’nin sorunlarını sahiplenme konusunda yetersiz kalması ortaya koyduğu politikaların toplumda karşılık bulamaması karşısında parti tabanında ve genel kamuoyunda bir değişim talebi ve beklentisi var. Bu beklentiyi herkes genel başkan üzerinde şekillendiriyor.

Genel başkanın partili kongreye götürmesini ve yeni bir yapıyla sürece devam etmesini yeni bir anlayışla devam etmesini istiyor. Parti içi tartışmalara girmeden, yıpranıp örselenmeden sağduyulu bir şekilde ortak bir iradeyle aşma isteği belirginleşiyor. Bu kapsamda hepimiz genel başkandan bu süreci aşmasını bekliyoruz. Bu konuda örgütlerimizin ortaya koyduğu çağrılar genel başkanı bir tazyik oluşturduğunu düşünüyorum. Bu yoğun talebi inanıyorum ki; genel başkan göz ardı etmeyecektir. CHP bu süreci güçlü bir biçimde aşacaktır.

"Artık bu yoldan geri dönüş yoktur"

25 ve 26. Dönem CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu: "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce’nin genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağanüstü kurultayının toplanması yönünde bir gündem oluşmuştur. Bu yönde yaptığımız çağrılar kamuoyu tarafından sahiplenilmiş, parti örgütlerimiz, üyelerimiz, belediye başkanlarımız ve kurultay delegelerimiz, arasında geniş destek bulmuştur.

"Ancak bu gerçek ortadayken bazı genel merkez yöneticilerinin kişisel duygularının bir ifadesi olarak ve ikballerini düşünerek yaptıkları ‘gündemimizde kurultay yok’ açıklamalarını yakışıksız, nezaketsiz buluyor, ayak direme, inatlaşma, olarak görüyoruz. Kaldı ki bu konuda yetki, görev, sorumluluk ve karar öncelikle partimizin yetkili organlarınındır. Kurultay delegelerinindir. Onların da bu çağrılara duyarsız kalmayacağına inanıyorum. Artık bu yoldan geri dönüş yoktur. Kurultayımız bir an önce toplanmalıdır. Kimse bu demokratik talebi çeşitli yöntemler kullanarak engellemeye, süreci durdurmaya, ertelemeye kalkmamalıdır.

"Tekrar bir seçim yenilgisi daha almak istemiyoruz"

"Ayrıca kurultayı sadece bir genel başkan ve yönetim değişikliği için de istemiyoruz. Orada başta 24 Haziran seçimlerinin bütün sonuçlarını değerlendirmek, erken veya zamanında yapılacak olan yerel seçimler için hedef ve yol haritamızı belirlemek istiyoruz. Partimizin başkanlık sistemine karşı yürüteceği demokrasi, temel hak ve özgürlüklerin korunması mücadelesinin ilkelerini saptamak için de kurultayı gerekli görüyoruz. Endişeli ve kaygılıyız. Tekrar bir seçim yenilgisi daha almak istemiyoruz.

"Artık önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetle kökleştirdiği 95 yıllık ulu çınarımızın dallarını yeniden yeşertmek ve iktidar başarısıyla onurlanmak istiyoruz. CHP’nin lideri ve örgütlenme anlayışı değişirse, Türkiye de değişecek, AKP düzeni bu değişimle sona erecektir.

"Bu değişim, ancak ve ancak Türkiye için bir umut olan, vaatleriyle, gelecek öngörüleriyle, politikalarıyla heyecan yaratan bu nedenle de kısa sürede 15 milyon kişinin oyunu alarak başarısını kanıtlayan Muharrem İnce’nin genel başkanlığındaki bir CHP ile gerçekleşecektir.

Giresun'daki delegelere kurultay için imza çağrısı

"O’nun genel başkanımıza önerdiği onursal başkanlık ve TBMM CHP gurup başkanlığı formülüyle güçlenen bir yönetimle yapılacak olan ilk seçimlerde başarılı olacağımıza, yerel yönetimlerde iktidar olma fırsatını yakalayacağımıza inanıyoruz.

"CHP Giresun il, merkez ilçe ve ilçe örgüt yöneticilerimizin, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları, disiplin kurulları, meclis üyeleri ve üyelerimizin de değişimden yana birlik ve beraberlik duygu ve düşüncesiyle hareket edeceklerine yürekten inanıyor, kurultay delegeleri arkadaşlarımızdan da olağanüstü kurultay toplanması sürecine imzalarıyla katkıda bulunmaları bekliyoruz."