CHP’li eski başkan cinayet gecesini anlattı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Germencik ilçesinde, Şükrü Aytunç Tek’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan CHP eski Germencik İlçe Başkanı Mehmet Bozdağ, ilk kez savunma yaptı. Silahının boğuşma sırasında ateş aldığını, öldürme kastının olmadığını söyleyen Bozdağ’ın savunmasını, olayın tek görgü tanığı olan maktulün eşi Dilek Tek yalanladı.

Olay, geçen 4 Mayıs\'ta, Park Mahallesi\'nde meydana geldi. CHP Germencik İlçe Başkanı olduğu dönemde, yanında çalıştırdığı ardakaşı Şükrü Aytunç Tek’i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Bozdağ, hakim karşısına çıktı. Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada konuşan Bozdağ, Şükrü Aytunç Tek’i kasten öldürmediğini, boğuşma sırasında silahının ateş aldığını savundu. Olay günü Aydın’a geldiğini, daha sonra Şükrü Aytunç Tek ile Germencik’e döndüklerini söyleyen Mehmet Bozdağ savunmasını şöyle sürdürdü:

“Germencik’e gittiğimizde akşam tarla işi yapmak üzere sözleştik. Akşama doğru Şükrü’yü almak üzere evlerine gittim. Aradığımda telefonu açmadı. Eve geldiğimde oğlunu gördüm. ‘Babam çok sinirli, istersen eve çıkma’ dedi. Çıktığımda kapıyı eşi Dilek Tek açtı. Ben Şükrü’nün uyuduğu salona girdim. Uyandırmaya çalışırken bir anda kalkıp bana saldırdı. Eşi Dilek Tek bizi ayırmaya çalışırken ona da vurdu. Biz boğuşmaya başladık. Bu sırada kanepenin üstüne düştük. Düşünce silah sesi geldi. Ben kendim vuruldum sandım. Baktım ki Şükrü kanlar içinde. Olayın şokuyla silahı da alıp olay yerinden ayrıldım\" dedi.

Bozdağ, olay günü alkol almadığını, 1 gün önce ise kristal olarak bilinen metamfetamin maddesi kullandığını açıkladı.

“EVE GELİP DOĞRUDAN KOCAMA SALDIRDI\"

Olayda hayatını kaybeden Şükrü Aytunç Tek’in eşi Dilek Tek ise Bozdağ’ın tam tersi yönde ifade verdi. Mehmet Bozdağ’ın akşam yemeği sırasında evlerine geldiğini, kapıyı açtığında kendini iterek odaya girdiğini ve Bozdağ’ın hemen Şükrü Tek ile kavga etmeye başladığını söyledi. Dilek Tek, “Kavgayı ayırmak istediğimde bana da bir yumruk geldi. Yüzümü yıkamak için banyoya gittiğimde içeriden silah sesi geldi. Salona gittiğimde kocam koltukta yatıyor, Bozdağ da başında oturuyordu. Sonra evden çıkıp gitti\" dedi.

Tek Ailesi\'nin avukatı Aysel Tek, cinayetin arbede sırasında değil, tasarlayarak işlendiğini savundu. Mehmet Bozdağ’ın eve gelişiyle evden çıkışı arasında 5 dakikalık zaman dilimi olduğunu söyleyen Tek, “Mehmet Bozdağ eve geldikten çok kısa bir süre sonra cinayet işleniyor. Şükrü Aytunç Tek’in cansız bedeninin şekli, kafasından koltuğa bastırıldığını gösteriyor. Silah, kafasına bitişik halde enseden tek el ateş edilmiş. Akşam tarlada ne iş yapılabilir. Bunlar, sanığın yalan söylediğini gösteriyor\" diye konuştu.

Tarafları dinleyen Aydın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Şubat 2018’e erteledi.

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