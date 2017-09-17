CHP'li Ertem: Türkiye yakında Esad ile görüşecek

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Birol Ertem, Suriye'de savaşın bitme noktasında olduğunu söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden Akın Bodur’un haberine göre, Kazakistan'ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen Suriye görüşmelerini değerlendiren Ertem, şöyle konuştu:

"Suriye’de savaş bitme noktasında. Çatışmalar sadece terör örgütlerinin kontrol ettiği bölgelerde yaşanıyor. Bu da savaşın yakında sona ereceğini gösteriyor. Dünya artık kabul etti ki Suriye’de çözüm (Beşar) Esad’sız olmayacak. Zaten biz de CHP olarak baştan beri bunu söylüyor ve öneriyorduk. Bana kalırsa Türkiye de yakında Esad ile görüşecek. İdlib’e yapılacak bir müdahale halinde o bölgede ciddi bir çatışma yaşanabilir."

Ertem, sınır hattına yönelik askeri sevkiyatın ise yığınak değil birlikler arasında değişim olduğunu söyledi.

Astana'da düzenlenen Suriye konulu toplantıda Rusya, İran ve Türkiye, İdlib’de oluşturulacak "çatışmasızlık bölgesi"yle ilgili anlaşmaya varmıştı. Anlaşma uyarınca üç ülke İdlib’e 500’er gözlemci gönderecek.