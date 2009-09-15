T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Ersin'den 12 milyar liralık füze sorusu

15 Eylül 2009 21:19

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, “Türkiye'nin hangi tehdide karşı 12 milyar liralık füze alımı için ihale açtığını” sordu.

Ersin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Türkiye'nin, topraklarını uzun menzilli füze saldırısında korumak amacıyla füzesavar sistemi almaya karar verdiği ve bunun için ihale açtığının ortaya çıktığını belirterek, şu soruları yöneltti:
“Ağır ekonomik krizin yaşandığı dönemde Türkiye, hangi tehdide karşı 12 milyar liralık füze alımı için ihale açtı. Bu füzelerin dış krediyle alınacağı, dolayısıyla maliyetinin daha da artacağı doğru mu?
Ülkemize Patriot füzelerinin yerleştirilmesi, ABD'nin yaşamsal ulusal çıkarı için gerekli olduğu Obama tarafından açıklandığına göre, ABD çıkarı için Türkiye neden böylesine yüklü masrafa giriyor? Türkiye, bölgede ABD'nin çıkarlarını koruyan jandarması mı oluyor?”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24