CHP'li Ersin'den 12 milyar liralık füze sorusu

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, “Türkiye'nin hangi tehdide karşı 12 milyar liralık füze alımı için ihale açtığını” sordu.

Ersin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Türkiye'nin, topraklarını uzun menzilli füze saldırısında korumak amacıyla füzesavar sistemi almaya karar verdiği ve bunun için ihale açtığının ortaya çıktığını belirterek, şu soruları yöneltti:

“Ağır ekonomik krizin yaşandığı dönemde Türkiye, hangi tehdide karşı 12 milyar liralık füze alımı için ihale açtı. Bu füzelerin dış krediyle alınacağı, dolayısıyla maliyetinin daha da artacağı doğru mu?

Ülkemize Patriot füzelerinin yerleştirilmesi, ABD'nin yaşamsal ulusal çıkarı için gerekli olduğu Obama tarafından açıklandığına göre, ABD çıkarı için Türkiye neden böylesine yüklü masrafa giriyor? Türkiye, bölgede ABD'nin çıkarlarını koruyan jandarması mı oluyor?”