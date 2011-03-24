CHP’li Ersin: Dokunulmazlıklar kaldırılmalı

T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

'İmajı daha da kötüleştirdi'

'İnsan hakları ihlali'

Kamuoyunda milletvekillerini imajının iyi olmadığına hatırlatan Ersin, “Zaten iyi bir imajı yok.Bu davranışlar milletvekillerine olan tepkiyi artırıyor. Bu olay, TBMM’nin saygılığına gölge düşürdü. Milletvekilinin zaten kamuoyunda olumsuz olan imajını daha da kötüleştirdi”“BDP’iler dokunulmazlıkları bir zırh olarak kullanıyor” diyen Ersin, “Dokunulmazlık hiçbir milletvekiline kamu görevi yapan kişiye hakaret etme, toplumun gözünde küçük düşürme hakkını vermez” diyen Ersin’ e göre, milletvekilliği dokunulmazlıkları mutlaka kaldırılmalı. Kimse. Bu zırhın arkasına sığınmamalı.Ersin, Sebahat Tuncel’in, tokat atmakla insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekti ve “ 70 milyonun önünde tokat yiyen bir polis var. Bu polis memurunun, ailesi, çocukları, yakınları ve arkadaş çevresine karşı düştüğü durum tam anlamıyla bir insan hakkı ihlalidir. Aşağılayıcı bir davranışa maruz kalmıştır”.