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Politika

CHP’li Ersin: Dokunulmazlıklar kaldırılmalı

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Bengi Yıldız’ın sergiledikleri olumsuz tutumun milletvekili imajı ve saygınlığına zarar verdiğini söyledi.

24 Mart 2011 02:00



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Bengi Yıldız’ın sergiledikleri olumsuz tutumun milletvekili imajı  ve saygınlığına zarar verdiğini söyledi ve ‘Bu olay bile milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için bir gerekçedir” dedi.


'İmajı daha da kötüleştirdi'

Kamuoyunda milletvekillerini imajının iyi olmadığına hatırlatan Ersin, “Zaten iyi bir imajı yok.Bu davranışlar milletvekillerine olan tepkiyi artırıyor. Bu olay, TBMM’nin saygılığına gölge düşürdü.  Milletvekilinin zaten kamuoyunda olumsuz olan imajını daha da kötüleştirdi”  

“BDP’iler dokunulmazlıkları bir zırh olarak kullanıyor” diyen Ersin, “Dokunulmazlık hiçbir milletvekiline kamu görevi yapan kişiye hakaret etme, toplumun gözünde küçük düşürme hakkını vermez” diyen Ersin’ e göre,  milletvekilliği dokunulmazlıkları mutlaka kaldırılmalı. Kimse. Bu zırhın arkasına sığınmamalı.


'İnsan hakları ihlali'

Ersin,  Sebahat Tuncel’in, tokat atmakla insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekti ve “ 70 milyonun önünde tokat yiyen bir polis var. Bu polis memurunun, ailesi, çocukları, yakınları ve arkadaş çevresine karşı düştüğü durum tam anlamıyla bir insan hakkı ihlalidir. Aşağılayıcı bir davranışa maruz kalmıştır”.


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