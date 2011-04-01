CHP'li Ersin: Ahmet Şık'ın kitapları toplatılırken, Ayhan Çarkın'ın serbest bırakılması ilginçtir







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gazeteci Ahmet Şık ile eski özel harekâtçı Ayhan Çarkın’la ilgili verdiği kararlara dikkat çekti.







TBMM’de basın toplantısını düzenleyen Ersin, “Gazeteci Ahmet Şık’ın henüz basılmayan kitap taslağı hakkında toplatma kararını veren özel yetkili 12. Ağır ceza Mahkemesi’nin, emir ve talimatlar gereği cinayetler işlendiğini açıklayan Aylan Çarkın’ın serbest bırakması ilginçtir. Anlamlıdır” dedi.







Biz buna adalet mi diyeceğiz



Ersin, “Mahkemenin verdiği kararın neden anlamlı” olduğu sorusuna, “ Basılmamış kitabı tevkif edeceksin. Öte yandan, yargısız infaz yaptıklarını, terörle mücadele adı altında binin üzerinde insan öldürdüğünü söyleyen ve faili meçhul cinayetlerle ilgili yer, olay ve tarih belirterek açıklayan eski özel timciyi serbest bırakacaksın. Anlamlıdır. Biz buna adalet mi diyeceğiz” yanıtı verdi.







'İnsanların armut gibi avlandığı...'



Ayhan Çarkın’ın, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nda dinlenmesi için komisyon başkanlığına yaptığı başvurudan olumlu sonuç alamadıklarını anlatan Ersin, “Komisyon başkanı maalesef dinleme gereği duymamıştır. İnsanların armut gibi avlandığı, düşürüldüğü dönemi, yer ve tarih vererek kendi suçunu itiraf eden kişinin dinlenmesini istemedi” dedi.







Komisyon üç maymunu oynuyor



Ayhan Çarkın’la birlikte Susurluk olayının bir diğer kilit ismi İbrahim Şahin’in son günlerde konuşmak istediğini gösteren açıklamalarını hatırlatan Ersin, “ TBMM Susurluk defterini yeniden açmalı. O gün çeşitli baskılar veya başka gerekçelerden susanlar bugün konuşabilir. Bunların hepsi bir insan hakları konusudur. Meclis İnsan Hakları Komisyonu bu konularla ilgilidir. Ancak, komisyon üç maymunu oynuyor”







Ersin, Susurluk olayının birkaç özel harekâtçının başına yıkıldığını, perde arkasındaki mimarların hala bilinmediğini söyledi.



