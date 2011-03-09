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Politika

CHP'li Ersin 35 yıllık tiryakiliği sonlandırdı

CHP İzmir Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ahmet Ersin, 35 yıldır elinden bırakmadığı sigarayla vedalaştı.

09 Mart 2011 02:00




 Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA

CHP İzmir Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ahmet Ersin, 35 yıldır elinden bırakmadığı sigarayla vedalaştı. "Bundan sonra sigara içmeyeceğim. İçenlerle aynı masada oturmayacağım. Sigarayı hayatımdan çıkardım" diyen Ersin, "Bugüne kadar bırakmamakla aptallık yapmışım" diyor.


'Hadi kulis bahçesine' 

Muhalefet kulisinde önceki gün herkesi şaşırtan gelişme yaşandı. Bir grup milletvekili ve gazeteci ile sohbet eden Ersin, kendisini kulis bahçesinde sigara içmeye davet edenlere, " Ben gelmeyeyim. Sigarayı bıraktım" dedi. Ersin'in sözleri herkesi şaşırttı. Ancak, sigara içmeyenlerden anında destek alan Ersin, "Ağır grip geçirdim. Doktor kontrolünde sigaranın etkisi hemen belli oluyor. Çok rahatsız oldum. Sağlık önemli. Niye böyle olayım. Anında karar verdim.  Paketi cebimden çıkarıp attım".


Ayda 225 lira

Ersin, bir de cep hesabı yaptı. Günde bir pakete 7,5 lira veriyor. Ayda 225 lira. Sağlığına verdiği zarar cebinden daha fazla.


Tedavi almıyor

CHP'li vekil, sigarayı bırakmada herhangi bir tedavi yöntemi almıyor.


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