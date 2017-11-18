CHP’li Erol, milletvekilliği maaşıyla iki yılda 250 Tuncelili öğrenciye burs verdi

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, 1 Kasım seçimlerinde milletvekili seçilmesinin üzerinden geçen iki yıllık süreçte maaşının üstüne katkı da sağlayarak Tunceli dışında okuyan 250 Tuncelili öğrenciye burs verdi. Erol, seçim kampanyası sürecinde, seçilmesi halinde 4 yıl boyunca maaşını Tuncelili öğrencilere burs olarak vereceğine dair söz verdiğini de hatırlattı.

Erol’un yazılı açıklaması şöyle:

Ülke eğitime en büyük katkının öğrencilerimizin eğitim hayatına maddi ve manevi katkı vermek olduğu bilinciyle fırsat eşitliğinin sağlanması için eğitim imkanlarının her bir gence eşit haklarla açık olabilmesine bir nebze katkı sağlamak amacındayız.

Milletvekilliği seçim kampanyamda seçilirsem 4 yıl boyunca maaşımı Tuncelili öğrencilere burs olarak vereceğimin sözünü vermiştim.

Seçildiğim günden bu güne 2 yıllık süreç içerisinde maaşımın üzerine katkı sağlayarak Tunceli dışında okuyan 250 Tuncelili öğrencimize burs verdik.

2017- 2018 Eğitim yılında da aynı şekilde milletvekili maaşımı bağışlayarak Türkiye genelinde Tıp Fakültelerinde okuyan 44, Munzur Üniversitesi’nden 146 öğrenciye burs vermeye devam ediyoruz.

Bununla birlikte üniversite öğrencileri haricinde yıl içinde 3000 okul çantası, 5000 defter, 200 satranç takımı

70 dizüstü bilgisayar ve 8 engelli arabası dağıttık.

Önümüzdeki günlerde 1000 çift kışlık botu ilköğretim ve lise öğrencilerine dağıtacağımızı ve önümüzdeki yaz sonunda da her ilçeden en başarılı 10 öğrenci olmak üzere toplamda 100 öğrenciyi İstanbul, İzmir, Ankara gezisine götüreceğimizi saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım.