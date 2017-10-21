CHP'li Erol: Melih Gökçek'e sahip çıkılmasını doğru bulmuyorum

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, istifası gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili "Melih Gökçek'e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum" dedi

Kişisel Twitter hesabından açıklamada bulunan Erol, 2014 yerel seçimlerinde Ankara'daki seçim kampanyasını yönetenlerden biri olduğunu, halkın oyunun çalındığını ve milli iradenin gasp edildiğini belirterek, "O gün halkın oyunu çalarak ve milli iradeyi gasp ederek seçilen Melih Gökçek'e bugün demokrasi adına, milli iradeye saygı adına sahip çıkılmasını kesinlikle doğru bulmuyorum, bunu reddediyorum" ifadesini kullandı.

Erol'un açıklaması şöyle:

"Belediye meclislerinde yapılan seçimlerde aday çıkarmak, yıllardır kamuya karşı suç işlemiş bu kişilerin yönetimlerinin meşrulaştırılması demektir. Ne adına olursa olsun, oy hırsızlarına sahip çıkılmamalıdır. Halk en büyük hakemdir. Bilinmelidir ki; bugün içinde bulunduğumuz siyasi karmaşadan çıkmanın tek yolu erken bir yerel seçimdir"