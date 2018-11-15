CHP'li Eren Erdem'in talebinin yerine getirilmeme nedeni anlaşıldı: Diyanet'te Alevi din görevlisi yok

“Silahlı terör örgütüne yardım, gizli tanığı deşifre etmek, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” iddialarıyla tutuklu bulunan eski CHP Milletvekili Eren Erdem’in cezaevinde din görevlisi ile görüşme hakkı kapsamında istediği ‘Alevi dedesi ile görüşme’ talebinin yerine getirilmeme nedeninin Diyanet’te Alevi din görevlisinin bulunmaması olduğu ortaya çıktı. CHP’li İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında, konuyu gündeme getirerek gerekçesini Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’a sordu. “Eren Erdem’in Alevi dedesiyle görüşme isteğinin doğru olduğunu” ifade eden Yılmaz, “İslam inancına inananlarla ilgili işlemleri biz Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yerine getiriyoruz, aramızda protokol var zaten. Şu anda Diyanet İşleri Bakanlığının böyle bir görevlisi olmadığı için resmî olarak kendisi böyle birini gönderemiyor” açıklaması yaptı.

“Alevi yurttaşlarımızın inançlarını yerine getirme noktasında büyük bir ayrımcılığa tabi tutulduklarını net bir biçimde ortaya koyuyor”

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, toplantıdan sonra T24’ün konuyla ilgili sorusuna, Alevi inancına mensup yurttaşların cezaevinde kendi inançlarına uygun bir din görevlisiyle bir Alevi dedesiyle görüşme imkanı olmadığını ve bu konuda ayrımcı bir muameleye tabi tutulduklarını belirtti. Tanrıkulu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Milletvekili arkadaşımız Parti Meclisi üyesi arkadaşımız Eren Erdem, bir sivil cezaevinde tutuklu. Her tutuklu kendi inancı üzerinden ve inancına mensup bir din adamıyla görüşme hakkı var. Sayın genel müdür sunum yaparken İslam dini bakımından ve İslam dışı diğer dinler bakımından bir dini görevli bulunma hakkından söz etti. Ben de Eren Erdem’in inancı gereği bir Alevi dedesi talebi olduğunu ancak bu görüşmenin gerçekleşmediğini ifade ettim. Sayın genel müdür de Diyanet İşleri Başkanlığı ile bu konuda bir protokolümüz var ve bu protokol uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığından biz talep ediyoruz ancak Diyanet, kadrosunda Alevi dedesi olmadığından böyle bir talebi yerine getiremediklerini söyledi bu bize aktarılan objektif bir bilgi.

Alevi inancına mensup, milyonlarca bu inanca mensup yurttaşlarımız var Eren Erdem tek değil. Alevi inancına mensup yurttaşlarımızın cezaevinde kendi inançlarına uygun bir din görevlisiyle bir Alevi dedesiyle görüşme imkanı olmadığı bu konuda ayrımcı bir muameleye tabi tutuldukları birinci tespit İkinci tespit ise Alevi inancına mensup yurttaşlarımızın bu inancın gereği gibi yerine getirilmesi noktasında Diyanet işleri Başkanlığı’nın Cemevlerini tanıma, ibadet yeri olarak kabul edilmesi noktasındaki temel eksiklikler Alevi yurttaşlarımızın inançlarını yerine getirme noktasında büyük bir ayrımcılığa tabi tutulduklarını net bir biçimde ortaya koyuyor”.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

CEZA VE TENKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ – Şimdi, şöyle, Eren Erdem’in bizden değişik talepleri oluyor, biz bunları kendisine de bildiriyoruz, cevap vermeye de çalışıyoruz. Şimdi, bu Alevi dedesiyle görüşme isteği doğru. Ancak biz burada işlemleri nasıl yapıyoruz? İslam inancına inananlarla ilgili işlemleri biz Diyanet İşleri Başkanlığı vasıtasıyla yerine getiriyoruz, aramızda protokol var zaten. Şu anda Diyanet İşleri Bakanlığının böyle bir görevlisi olmadığı için resmî olarak kendisi böyle birini gönderemiyor. Ama biz sorunu nasıl çözeriz diyearkadaşlarla görüştüğümüzde dedik ki: Her kişinin normal ziyaretçiler dışında üç kişilik de görüş hakkı var dışarıdan, açık görüş hakkı var. Bunlardan birini yazarsa ve isim belirtirse o kişiyi gelip görüştürebiliriz.

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU (İstanbul) – 3’üncü hakkını niye buna kullansın?

CEZA VE TENKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜ ŞABAN YILMAZ – Ve yazdı Sayın Başkanım bir kez, geldi görüştü ama daha sonra dedi ki: “Ben üç kişilik hakkımı burada kullanmak istemiyorum.” Ondan dolayı böyle bir sıkıntı çıktı. Bir de şöyle bir talebi var, diyor ki: “Ben şu kişilerle kalmak istiyorum.” İsmini verdi Sayın Vekilim, şimdi onların suç grupları farklı yani farklı şeylerden tutuklandığı için o kişiler olmuyor. Kendisine uygun birini söylediği zaman yanına birini verebiliriz Sayın Vekilim.