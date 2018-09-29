CHP'li Eren Erdem'in annesi: Yendiğim kansere yeniden yakalandım

CHP Parti Meclis üyesi Eren Erdem 93 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu. Tek kişilik hücrede tutulan Eren Erdem’in annesi Hüsniye Erdem dün görülen duruşmada Eren Erdem'e yeniden tutukluluk kararı çıkmasına tepki gösterdi. Daha önce tiroid kanserini yenen anne Erdem, “Oğlumun tutuklanmasıyla yendiğim kansere yeniden yakalandım. Çocuğumu zindana, beni cehenneme attılar” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan Hüsniye Erdem'in açıklamaları şöyle:

Eren Erdem için yine tahliye çıkmadı

-Eren Bey’in yargılanmasına gerekçe gösterilen iddialarla ilgili neler söylemek istersiniz?

Oğlumla çok uğraştılar. Milletvekili olduğu gündem beri sürekli uğraşıldı. Olmadık iftiralar attılar. Eren için İranlı vs. dediler, benim ismimi değiştirdiler, iftira üstüne iftira attılar. Eren vekil olduktan sonra ben şeker hastası oldum. Dayanacak gücüm kalmadı. Oğlumun yargılandığı dosyadaki iddialar boş. Bir şeylerin olmadığı dosyada tutuklu yargılanıyor. Türkiye’de adalet yok. Adalet olsa oğlum tutuksuz yargılanırdı. Oğlunun tedavisi için yurtdışına gidecekti. Kaçacak dediler. Kaçacak insan Türkiye’de iş yeri kurar mı?

-Bir oğlunuz cezaevinde, diğer oğlunuz askerde galiba.

Evet. Zaten beni de en çok bu durum üzüyor. Kanseri atlatmıştım. Eren cezaevine girince yine kanser hastası oldum. Sürekli acillerdeyim. Küçük oğlum interneti kapattı. Bir şeyleri görmeyeyim, okumayayım diye. Biri askerde, diğeri cezaevinde bir anne bu kadar yalnız mı bırakılır? Yazıklar olsun bu devlete.

-Cezaevi görüşlerine gidiyor musunuz?

Gidemiyorum. İlk gittiğimde yakınlarım tembihlemişti sakın ağlama diye. Bırakın ağlamayı çocuğumun yanında görüşte bayıldım. Her cezaevine gittiğimde kötü şeyler yaşıyorum. Ciğerim yanıyor. Dayanamıyorum.

-Torununuz Ali Eren Can bu süreci nasıl geçiriyor?

Torunum babasına çok düşkün. Mümkün oldukça yaşananları ona yansıtmamaya çalışıyoruz. ‘Babacım gel’ diyor. Ben dayanamıyorum bu sürece, küçücük çocuk nasıl dayansın?

n Sizin gözünüzden Eren Bey nasıl bir evlattır?

Bir anne olarak oğlumla gurur duyuyorum. Eren iyi olan her şeyi çok sever. Cebinde 100 TL olsa 10 TL’sini alır, gerisini fakirlere verir. Çok yardımseverdir. Ayrıca kendisi bana düşkündür. Çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum.

-Gazetemiz aracılığıyla oğlunuza neler söylemek istersiniz?

Oğlum sakın üzülme. Kendine iyi bak. Dışarda olup bitenleri düşünme. Bu günlerde gelip geçecek. Ancak bazı şeyler var gelir gelip geçiyor, kimi şeyler ise delip geçer.